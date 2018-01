É o amor

O Marriáh Bistrot (Rua Fresca, 200; 24-99858-8066) costuma abrir só às sextas e aos sábados - mas, durante a Flip, vai funcionar direto. O proprietário e chef Jurandyr Paixão conta que vários escritores já reservaram seus almoços, mas ainda há mesas livres. Os menus são rotativos e custam entre R$ 50 e R$ 150 por pessoa - também haverá bufê no fogão a lenha. "Não é um restaurante business, mas de amor e carinho", diz Paixão.

Gostinho da fama

A chef Ana Bueno comanda o restaurante mais afamado de Paraty. Sabores, preços e filas são superlativos no Banana da Terra (Rua Dr. Samuel Costa, 198; restaurantebananadaterra.com.br). O filé de peixe grelhado sobre lâminas de palmito, creme de mandioquinha e molho de mostarda e o gratinado de aipim com peixe e camarões ao leite de coco, gengibre, abacaxi e pimenta são sucessos. Espere gastar acima de R$ 100 por pessoa - e reserve logo.

Da 'mamma'

Apesar de se apresentar como pizzaria, o charmoso Punto Divino (Rua Marechal Deodoro, 129; puntodivino.com) é especializado em pratos italianos à base de frutos do mar, como o risoto al nero di seppia (tinta de lula), por R$ 47,90. Também vale reservar.

Bem casados

Dois camarões grandes recheados com farofa de camarão miúdo e cebola, presos com palitos, fritos e pronto: eis o prato caiçara de Paraty, o camarão casadinho. Servido pela cidade toda (custa desde R$ 20), o petisco tem seu endereço mais famoso no Quiosque do Lapinha, na Praia do Pontal.