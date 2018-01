Comino, onde o mar é mais azul

Comino tem uma população intermitente. Os únicos habitantes são os funcionários de um hotel que funciona de abril a outubro. Se no verão cresce o staff e a ilha fica empanturrada de turistas, na baixa temporada resta apenas uma meia dúzia de almas.

A relíquia do lugar é a Blue Lagoon, baía de água transparente e cartão de visitas de Comino. Esse paraíso terrestre é talhado para o mergulho e o snorkel. A ligação com Malta e Gozo é simples e barcos vêm e vão freneticamente, de 10 às 16 horas, nos dois sentidos. Portanto, não é preciso se hospedar na ilha para se esparramar em suas praias, mas quem optar pelo Comino Hotel (cominohotel.com; diária desde 140 para duas pessoas) tem a vantagem de curti-las em paz nas primeiras horas da manhã e ao entardecer.

No sul de Malta, o mar surge mais poderoso em contato com falésias e penhascos, entre os quais o mais incrível é Blue Grotto (Gruta Azul). A partir do espetacular vale de Wied iz-Zurrieq, que também é um concorrido ponto de mergulho, pequenos barcos levam os visitantes, em passeios curtos, para ver as cavernas de perto - incluindo Blue Grotto.

No norte, nas praias de Gnejna e de Ghajn Tuffieha, o mar é mais suave, assim como no vilarejo de pescadores de Marsaxlokk, onde o azul se mistura aos barcos de todas as cores. Em Gozo, o vento e a água esculpiram formas curiosas, como a Azure Window (Janela Azul), um arco natural de pedra, e a Baía de Xlendi, local ideal para não se fazer nada.