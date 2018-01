Como aproveitar o Japão em 12 dias

Temos 12 dias no Japão em julho. Qual é a sua sugestão de roteiro? (Daniel, São Paulo)

Caso você não tenha comprado ainda a passagem, sugiro que emita a ida por Osaka e a volta por Tóquio. É possível fazer isso voando Emirates ou Qatar. Osaka está a apenas 1h30 de trem de Kyoto, a antiga capital imperial japonesa (desde o aeroporto Narita, em Tóquio, você levaria de 3h30 a 4 horas e já começaria a gastar seu passe de trem).

Recomendo iniciar o tour por Kyoto porque a cidade é a que entrega desde o primeiro instante aquele Japão que a gente tem na cabeça: o da delicadeza, dos templos, das gueixas. Kyoto é muito bem equipada para receber turistas: é o porto mais seguro para chegar. Sugiro programar as quatro primeiras noites por lá.

Comprem Japan Rail Passes de 7 dias antes de sair do Brasil (os agentes de viagem vendem). Custa US$ 368 por pessoa (US$ 181 para crianças de 6 a 11 anos) e permite viagens ilimitadas pela rede da Japan Rail. Ativem seus passes no terceiro dia, para um bate-volta a Nara (45 minutos), outra antiga capital imperial. No quarto dia, deem um pulo a Hiroshima (1h36); na ida ou na volta, dá para parar no castelo de Himeji, que fica no meio do caminho.

De Kyoto mudem-se para Takayama (3 horas), uma cidade produtora de saquê. Fiquem duas noites; no segundo dia, façam um tour pelas aldeias históricas de Shiragawa-go e Gokayama, que renderão o álbum mais original da viagem nos seus Facebooks.

Passem os últimos 6 dias em Tóquio, onde vocês vão chegar já devidamente escolados, minimizando os inconvenientes do choque cultural. Gastem o finzinho do Japan Rail Pass em bate-voltas a Nikko (para ver os templos) e à Disneylândia de Tóquio. Num dia claro, peguem o trem para Hakone (não coberto pelo Japan Rail Pass), onde vocês farão um circuito de trem, barco e teleférico e terão lindas vistas do Monte Fuji.