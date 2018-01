Como baratear sua viagem ao exterior

Em época de escalada do dólar, quando as viagens ficam mais caras a cada semana que passa, a melhor saída para se manter dentro do orçamento original é alterar o modo de viajar. Se você estava pensando em uma viagem cheia de escalas, enxugue o roteiro: além de diminuir o gasto com deslocamentos, você vai economizar ao ficar mais tempo em cada lugar, fazendo passeios por conta própria, sem pressa, e podendo sair das áreas turísticas para fazer suas refeições. Para estadas de uma semana, alugar apartamento é o ideal - e proporciona uma vivência do destino como um morador. O jeito conservador de juntar dinheiro para a viagem é ir comprando aos poucos - e esquecer a cotação que pagou. Dólar, euro ou libra no bolso (ou no cartão de débito pré-pago) deixam de valer reais - e passam a valer a viagem.