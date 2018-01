Como chegar a Montenegro?

Dispondo de uma semana para a Europa Central, eu escolheria uma dessas duas duplas: Budapeste + Viena ou Praga + Viena. Ficaria três noites na primeira escala e quatro noites em Viena - aproveitando um desses dias para um bate-volta a Bratislava, na Eslováquia, que está a uma hora de trem da capital austríaca.

A escolha de Viena como segunda escala do roteiro é estratégica porque é a única cidade da região com voos diretos para as duas portas de entrada a Montenegro. A Austrian (uma das associadas à Star Alliance) voa o ano inteiro sem escalas a Podgorica, a capital montenegrina, e também a Dubrovnik, na Croácia, cujo aeroporto está a 15 km da fronteira e é muito usado por quem está interessado na costa de Montenegro. Faça de trem o percurso entre Budapeste e Viena (3 horas de trajeto) ou entre Praga e Viena (4h45).

Compre a passagem aérea com a seguinte configuração: São Paulo - Budapeste ou Praga//Viena - Podgorica ou Dubrovnik - Viena - São Paulo.

TAP, Lufthansa e Swiss, associadas da Star Alliance que operam Brasil, são as companhias que melhor devem rentabilizar esse roteiro (se você comprar a passagem este ano, ainda pode pegar a TAM como associada também). Na ida você fará uma conexão (em Lisboa, Frankfurt, Munique ou Zurique) e na volta, duas (em Viena e na cidade de conexão da ida).

Para quem quer explorar a costa montenegrina no verão europeu, o mais prático é voar mesmo a Dubrovnik, cidade servida por voos diretos desde Viena, Munique, Frankfurt, Paris e Londres. De lá é possível seguir de ônibus ou de carro alugado. Em Dubrovnik também dá para comprar uma excursão de um dia a Montenegro (um passeio igualmente factível por conta própria, de carro).

Vindo da Itália considere atravessar o Adriático de ferry-boat. A Montenegro Lines (montenegrolines.com) faz a travessia de Bari, no sul da Itália (250 km de Nápoles) a Bar, em Montenegro, em 9 horas (5 vezes por semana na temporada, 3 vezes por semana no resto do ano). No alto verão, também opera duas vezes por semana a linha entre Ancona, na Itália central (300 km de Florença ou Roma) e Bar, levando 16 horas no trajeto.