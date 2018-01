Como combinar Côte d'Azur e Provence

Devido ao fim do inverno, evitaria litoral e lagos. Chegue por Milão (3 noites), vá de trem a Veneza (3 noites, pit stop em Verona). Siga a Florença (4 noites, bate-voltas a Pisa, Lucca e Cortona). Alugue um carro e vá a Siena (pit stop em San Gimignano) para 4 noites (rolês por Chianti e Val d'Orcia). Devolva o carro em Roma (5 noites, bate-volta de trem a Pompeia) e voe de lá.

Depois de pegar 22 graus em Orlando, queria outros destinos agradáveis para dezembro, fora da América do Sul. (Mario, São Paulo)

Na Europa você só vai pegar temperaturas acima de 15 graus na Andaluzia. É a época mais agradável do ano para ir a Dubai (20 a 30 graus). Considere também o Marrocos (noites geladas, dias com picos de 20 graus). Na Tailândia estará quente (máximas de 30 graus) mas com tempo predominantemente seco. O início do verão de Sydney é ameno, com máximas de 25 graus.

Separe de 10 a 15 dias para esta viagem. Voe até Nice e alugue um carro. Fique em Nice quatro ou cinco noites - tire três dias para ir a Èze + Mônaco (veja um roteiro pelas três Corniches ao mesmo tempo em migre.me/dfU4o), a Cannes + Grasse e a Antibes + Haut de Cagnes + St.-Paul.

Da Côte d'Azur a Provence você pode ir pela costa (no verão, aproveite para dormir duas noites em St.-Tropez) ou pelo interior, passando pelo magnífico cânion das Gorges du Verdon (vá devagar; pernoite em Castellane). Na Provence, eu escolheria como base uma das cidadezinhas do parque natural do Lubéron (Gordes, Roussillon, Lourmarin), cenário dos livros de Peter Mayle. A alternativa é a cosmopolita Aix-en-Provence; um meio termo seria St.-Rémy. Volte de trem desde Aix ou Avignon, ou complete o tour circular pela costa ou pelo cânion até Nice.

