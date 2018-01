Como encontrar voos baratos

GOOGLE VOOS

Navegação

Tem a estética simples que costuma caracterizar os produtos Google. O campo data de partida abre um calendário que, quando alterado, mostra valores de voos para os destinos mais populares sugeridos na página – como Buenos Aires, Miami, Paris e Rio de Janeiro. O mapa ampliável tem pouca utilidade, pelo número limitado de destinos indicados.

Consulta e compra

O site sugere datas em que o voo buscado sai mais em conta, e também empresas aéreas que fazem um itinerário alternativo e estão com preço mais baixo. Feita a seleção, você escolhe fechar a compra na página da aérea ou em agência de viagens online (que cobra comissão).

Outras informações

É possível enviar itinerários por e-mail ou postar link nas redes.

Preços

Todas as buscas desta página foram feitas para as datas a seguir: ida e volta entre São Paulo e Madri, 21 e 28 de setembro; Ida e volta entre São Paulo e Salvador, 22 e 29 de julho. No Google Voos, os preços mais baixos foram,

respectivamente, US$ 802,

com a Royal Air Maroc, e R$ 547, com a Gol.

Conclusão

A ferramenta é simples e eficiente. Vale.

DECOLAR.COM

Navegação

A agência de viagens online com o maior volume de vendas e faturamento no Brasil quer ser mais lembrada por vender hotéis e pacotes do que bilhetes aéreos. A página de entrada no site passou a destacar, primeiro, a busca por hotel. Para voos, clique na segunda aba – onde aparecem também trechos em promoção.

Consulta e compra

A busca é muito rápida. Os resultados são apresentados em uma tabela horizontal ordenada do mais em conta para o mais caro, com número de conexões. Para tentar preços menores em datas flexíveis, clique na aba +/- 3 dias. A compra é feita no próprio site e inclui comissão que, nas buscas feitas pelo Viagem, ficou em torno de 15% do valor da passagem.

Outras informações

Ao indicar o aeroporto de destino, você recebe também uma lista de hotéis em promoção. Reserva carro, cruzeiro, seguro, imóvel de temporada e ingressos.

Preços

São Paulo-Madri-São Paulo, US$ 599 na TAP; São Paulo-Salvador-São Paulo, R$ 340 na Avianca.

Conclusão

Como ferramenta de busca é excelente. O ano passado foi difícil para a Decolar devido ao crescente número de queixas de consumidores no site Reclame Aqui. Vale consultar antes de fechar a compra.

SKYSCANNER

Navegação

Outro da leva dos que foram lançados há pouco em língua portuguesa (mas existe desde 2003) tem uma página fácil de usar. A opção de buscar voos para aeroportos próximos é um diferencial. Alertas e lista de promoções-relâmpago estão abaixo da busca, antes da primeira rolagem da tela.

Consulta e compra

A busca é rapidíssima e entrega uma quantidade impressionante de opções – em uma pesquisa São Paulo–Londres, o site apresentou 517 voos. Um menu filtra por companhia aérea, horários e aeroportos. Escolhido o voo, o site direciona para a companhia aérea ou uma agência online (com cobrança de comissão).

Outras informações

Indica os code shares – trechos operados por empresas parceiras – de cada opção na lista de voos encontrados. Pesquisa também carro e hotel.

Preços

De São Paulo a Madri, ida e volta: R$ 2.283, na TAP. Entre São Paulo e Salvador, R$ 513 na Gol.

Conclusão

Fácil de consultar, com design amigável, oferece busca muito rápida e variada. Vale.

VIAJANET

Navegação

Une busca e agência de viagens online. A novidade é a ótima ferramenta Quando Viajar, no alto da página de entrada, que mostra as datas mais em conta para embarcar a qualquer destino em um período de 6 meses.

Consulta e compra

O resultado da busca é apresentado em uma lista horizontal, ordenada do mais barato para o mais caro; e abre uma janela para criar alertas de tarifas inferiores a um valor que você determina. A compra é efetivada no próprio Viajanet, que cobra comissão – e não divulga o valor. Nas buscas feitas pelo Viagem, foi de 12% do preço bruto do bilhete aéreo, em média.

Outras informações

Há busca de carro e hotel. O número de telefone está visível na página e o atendimento é rápido.

Preços

Entre São Paulo e Madri, ida e volta, mínimo de US$ 599 na TAP; São Paulo-Salvador-São Paulo,

R$ 464 na Gol.

Conclusão

Além de encontrar preços realmente tentadores, tem bom atendimento por telefone, o que faz do site boa opção para quem ainda se sente inseguro em compras online. Não faz questão desse tipo de atendimento? Vale tentar efetivar a compra direto com a empresa aérea, para evitar a comissão.

KAYAK

Navegação

A página abre na opção hotéis – os voos estão na segunda aba. Você pode pesquisar apenas nas companhias aéreas ou incluir agencias de viagens – que publicam anúncios entre os resultados da busca mesmo que seus preços não tenham sido solicitados, o que torna a lista confusa.

Consulta e compra

Pode-se filtrar resultados por aéreas, aeroportos, horários e número de escalas. A compra é efetivada na companhia aérea ou em agências online (com comissão).

Outras informações

Tem alerta de preços e promoções-relâmpago na página de entrada. Reserva carro e hotel.

Preços

São Paulo-Madri-São Paulo, R$ 2.251 na TAP; ida e volta de São Paulo a Salvador, R$ 427 na TAM.

Conclusão

Vale mais pelo mapa interativo de cidades, com preços indicados, facílimo de consultar. Acesse no quadro “Explore”.

MUNDI

Navegação

Tem a pagina de entrada mais agradável entre os sites pesquisados: uma única foto e a busca.

Consulta e compra

Quando os resultados são apresentados começa a confusão. O site abre um anúncio em pop-up, e você clica para fechar. Os ícones acima da lista de voos não deixam claro que oferecem ordenamentos por preço, duração do voo ou custo-benefício. Ao escolher uma opção, você ainda deve contar ao Mundi onde quer comprar a passagem. Esperar o acesso. E, dependendo da agência de viagens online, será preciso re-escolher o voo em uma nova lista.

Outras informações

É possível pesquisar hotéis.

Preços

Ida e volta de São Paulo a Madri, R$ 1.847, na agência Viajanet; entre São Paulo e Salvador, R$ 394

Conclusão

O Mundi precisa tornar o processo mais intuitivo e prático. São cliques demais para a paciência de menos do internauta.

VOOPTER

Navegação

A página é pura poluição visual. Permite selecionar até quatro datas de ida e volta; por outro lado, foi a busca mais lenta dos sites testados. Os filtros podem agilizar o processo, desde que você os encontre, ocultos em uma barra azul.

Consulta e compra

Em uma pesquisa de voos na ponte aérea São Paulo-Rio, o site travou e não passou dos 18 resultados. A segunda tentativa foi demorada, mas entregou 80 opções. A compra é efetivada nas empresas aéreas ou agências online parceiras.

Outras informações

Tem ofertas e busca de hotéis. Permite criar alertas.

Preços

De São Paulo a Madri, R$ 1.848 com a TAP, à venda na Decolar. SP a Salvador, R$ 463,80 na Gol.

Conclusão

A proposta – encontrar “automaticamente os preços de toda a internet para você” – é ambiciosa. Mas os mecanismos de processamento e o layout precisam melhorar.