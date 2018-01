Como escapar de uma enrascada

O urso-beiçudo macho costuma atacar rosto e pescoço, enquanto a fêmea mira nos órgãos genitais. Forme uma massa humana compacta com seu grupo para parecerem ameaçadores. O guia baterá o bambu no chão para espantar os bichos.

Elefantes selvagens são os que mais assustam os guias, já que uma varinha de bambu não os intimida. A única chance de escapar de uma investida é cada um se mandar para um lado. Como diria o humorista Mussum: "Corre, negadis".

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o tigre só funciona o olho no olho - se funcionar. Haja sangue frio, mas o bicho perde a vantagem do fator surpresa. Não vire as costas, corra ou suba em árvores: ele irá buscá-lo.