Como escolher a melhor hospedagem? Tão importante quanto a hospedagem em si – seja hotel, hostel, imóvel alugado – é sua localização. E para encontrar as melhores localizações do seu destino, Gabriel Britto tem uma dica certeira: veja os mapas dos guias de viagem, que colocam neles os ícones de atrações e restaurantes. As concentrações de ícones nos mapas são as áreas mais turísticas e, portando, as mais práticas para se hospedar. Foi assim que ele descobriu, em sua primeira viagem ao Irã, que o norte de Teerã é mais cosmopolita e tem hotéis luxuosos, enquanto o centro da capital concentra história e hospedagens mais em conta.