Como escolher para onde viajar? Claro que o primeiro critério para escolher o destino das férias é sonhar. A sugestão de Gabriel Britto é fazer uma lista em forma de ranking dos destinos que você cobiça. “Se outras pessoas vão também, todas fazem listas; assim, encontram-se as coincidências.” Com as opções ranqueadas, comece a considerar os outros fatores: melhor época para ir a cada lugar, tempo disponível para a viagem, o tempo que leva para chegar lá. Veja um mapa com tempos médios de voos partindo de qualquer ponto do planeta (com um clique duplo, você marca sua localização no mapa: oesta.do/tempovoo). Para Gabriel, a idade dos viajantes deve ser considerada: quanto mais jovens, mais se deve aproveitar para ir longe.