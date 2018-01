Como escolher restaurante em viagem Se você é gourmet de carteirinha, os conselhos a seguir não são para você. Mas se você não está fazendo uma viagem 100% gastronômica, considere esses toques. Ao chegar, explore o entorno do seu hotel - duas ou três quadras em todas as direções. Você vai identificar algum lugar interessante para uma noite em que tiver preguiça de sair (evitando acabar na armadilha-para-turista da esquina). Descubra o pedaço da cidade que tem mais a sua cara: os restaurantes de que você vai gostar estarão por lá. Considere com moderação os estabelecimentos listados em guias como Frommer's e Lonely Planet, pois acabam se especializando em turistas. No TripAdvisor, procure as resenhas no idioma do país; essas são mais confiáveis. Em último caso, o recepcionista do hotel é uma boa fonte: ele indica o que não dá reclamação.