Como fazer bons cliques em um safári?

JAMES HILL / NAIROBI , THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

Após anos como fotógrafo profissional, apesar da pouca experiência em registrar animais, desta vez eu sabia que precisaria de uma lente maior. Lentes grandes, porém, podem ser pesadas e difíceis de manusear. Levando isso em conta, escolhi uma de bom tamanho, mas administrável: uma teleobjetiva 200-400mm f/4, Nikon, que vale muitos milhares de dólares (e eu consegui emprestada). Mas você pode obter bons resultados com teleobjetivas a preços mais razoáveis. Ter uma dessas na mão não vai transformá-lo em um grande fotógrafo da noite para o dia, mas é um começo. Algumas dicas:

Câmeras. As câmeras digitais têm evoluído tanto que quase qualquer reflex (SLR) deve dar conta do trabalho.

Lente. Se levar apenas uma lente, recomendo uma com bastante zoom, como uma 80-400mm ou 100-400mm. O foco automático e nitidez serão menores do que com as maiores e mais caras, mas ainda assim são bons.

Cartão de memória. Em três dias, fiz 5.300 cliques. Leve mais cartões do que acha que vai precisar e uma bateria extra (você não poderá sempre contar com a eletricidade no alojamento).

Estabilidade. Monopé - suporte de câmera de uma perna só - é imperativo para estabilizar uma lente grande. Certifique-se que a extensão completa do monopé seja alta o suficiente para chegar ao nível dos olhos.