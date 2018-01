Como funciona

Os recursos de busca variam de site para site - mas todos mostram fotos e informam localização e preço. Escolhido o apartamento, você precisará preencher um formulário para confirmar se o imóvel está disponível nas datas que deseja.

Para fechar negócio é exigido um depósito - que varia entre 30 e 40% do total. A grande maioria das agências aceita cartão de crédito.

Algumas poucas, porém, só operam com PayPal, um sistema de transferência de fundos por cartão de crédito muito usado em sites como o eBay. Se esse for o caso, você vai precisar abrir uma conta no site PayPal (paypal.com) para continuar a negociação.

O depósito normalmente corresponde à taxa da imobiliária. Assim que o pagamento é confirmado, a agência notifica o proprietário do apartamento, que então entra em contato, por e-mail, para combinar os detalhes da sua chegada.

O valor restante do aluguel deve ser pago em dinheiro vivo, na entrega das chaves. Dependendo do contrato, o viajante deve deixar também uma caução, que é devolvida na sua saída.