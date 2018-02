Como funciona o complexo: o resort e os parques

O complexo Rio Quente Resorts inclui áreas de acomodação e de lazer em diferentes partes, apesar de serem todas próximas. A maior destas áreas é o resort, onde há três hotéis e onde está instalado o Hot Park e outras atrações – algumas gratuitas para os hóspedes e outras não. Também fazem parte do complexo o Eko Aventura Park, com atividades de ecoturismo e hospedagem, e os três hotéis no entorno do resort.

Independentemente do hotel escolhido, todos os hóspedes têm direito a entrada livre no Hot Park e no Eko Aventura Park. O complexo oferece ônibus grátis entre as atrações e todos os hotéis a cada 20 minutos (depois da meia-noite, a cada uma hora).

Seguindo a tendência de parques temáticos internacionais, tudo funciona com o mesmo cartão que você recebe no check-in, o Smartcard. Vai comprar algo no bar molhado? Mostre o cartão. Abrir a porta do quarto? É com este cartão. Comprar um souvenir? O cartão, senhora. É, de fato, mais prático e seguro do que andar com notas de dinheiro ou cartão de crédito. Na hora de ir embora, acerta-se a conta e tudo certo.

Para conhecer o Hot Park e o Eko Aventura Park não é preciso ser hóspede, contudo. São muitos, aliás, os que compram ingressos do tipo day use para passar apenas um dia no parque aquático, caso dos turistas que viajam com foco em Caldas Novas. Para este público, os ingressos do Hot Park começam em R$ 100 (na baixa temporada, não funciona às quintas-feiras para manutenção).

O mesmo vale para quem quer conhecer o Eko Aventura Park: enquanto hóspedes não pagam a entrada, não hóspedes desembolsam R$ 35 (adulto), R$ 20 (até 11 anos) e R$ 17 (mais de 60 anos). As atividades, com exceção da piscina, porém, são pagas à parte – vale para todos, hóspedes ou não.