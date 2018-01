O trecho de ida e volta entre São Paulo e Montpellier custa a partir de R$ 2.813 na Air France (4003-9955; www.airfrance.com.br)

PACOTES*

US$ 1.646: 6 noites entre as cidades de Nîmes, Montpellier e Carcassonne. Com direito a café da manhã e aluguel de carro. Na Bon Voyage (0--11-3258-6522; www.bonvoyagetur.com.br)

US$ 1.785: 6 noites entre Nîmes, Carcassonne e Montpellier. Inclui aluguel de carro. Na Soft Travel (0--11-3017-9999; www.softtravel.com.br)

US$ 2.172: 3 noites em Carcassonne, com direito a café da manhã e aluguel de carro.

Na Interpoint (0--11-3087-9400; www.interpoint.com.br) US$ 3.394: 5 noites entre Nîmes, Montpellier e Carcassonne. Inclui café da manhã, passes de trem e aluguel de carro. Com a Tereza Ferrari (0--11- 3021-1699; www.terezaferrariviagens.com.br)

*Os preços são os mínimos cobrados por pessoa em quarto duplo, com passagem aérea incluída