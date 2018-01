Como chegar

Para chegar à Praia do Toque, o melhor é vir pelo Aeroporto de Maceió. Com carro alugado, você precisará ter atenção no caminho: é preciso pegar a BR-101 em direção ao Recife e sair em direção a Flexeiras. Não há muitas placas que indicam São Miguel dos Milagres ou a Rota Ecológica. Se optar por transfer, custa R$ 200 cada trecho, para até quatro pessoas por veículo.

Maré

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Oos passeios para as galés e pelo mangue do Rio Tatuamunha dependem da maré. Programe-se para ir nas luas cheia ou nova, quando há maior amplitude de maré. Foi o que eu fiz.

Horários

Tudo é mais cedo por ali: o sol nasce antes das 5 da manhã e se põe por volta das 17h30. Restaurantes costumam fechar às 21h; o melhor é chegar para jantar até as 20 horas. Ao menos um dia, acorde cedo para ver o sol surgindo das águas do mar. As noites de lua cheia são outro espetáculo: ela também ascende do oceano e tinge de prateado o mar à frente. Sem iluminação artificial nas praias, o espetáculo é garantido.

Réveillon

De 27 a 31 de dezembro, o Réveillon dos Milagres leva diversas atrações à Praia do Marceneiro, com festas open bar. É possível comprar as festas individualmente (a partir de R$ 400) ou em combo (a partir de R$ 1.890).

Projeto social

Criado por Jessy e Tsachi, da Posauda da Amendoeira, o Instituto Yandê realiza atividades sócio-ambientais na região. Há curso de informática, biblioteca, mutirões de limpeza e oficina de reciclagem. Doações de livros são bem-vindas.