Como na casa da avó A extraordinária pousada de Anne Edris na Avenida C não tem nenhum sinal exterior, a não ser as coloridas, porém discretas, pastilhas na calçada que formam as iniciais do East Village Bed & Café (bedandcoffee.com). Dentro, o lugar é um pouco loft (pé direito alto, tijolos expostos), um pouco garagem (ferramentas e bicicletas) e um pouco galeria de arte (a decoração tem um mural feito com páginas de diários de viagem da avó da proprietária).