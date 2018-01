Como para assistir de graça a competições da Olimpíada Ver a maratona em Londres não terá custo nenhum, assim como várias outras modalidades. Mesmo sem assistir a competições, é possível experimentar o clima olímpico de graça. Telões estarão espalhados em pelo menos 20 lugares do Reino Unido. Em Londres, pontos icônicos como a Trafalgar Square abrigarão milhares e milhares de turistas e moradores interessados em participar coletivamente do evento. Assim, todo mundo que estiver na capital inglesa durante a Olimpíada e a Paraolimpíada pode participar ao menos um pouquinho da grande festa do esporte, independentemente do seu orçamento de viagem.