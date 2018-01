Como planejar financeiramente uma viagem?

A quem prefere parcelar em vez de economizar, recomendamos fazer isso com antecedência suficiente para acabar de fazer os pagamentos antes de embarcar – assim, você volta sem dívidas (ou só com o cartão de crédito para quitar) e pode começar a planejar a próxima. A alternativa do empréstimo bancário vai depender do seu orçamento e perfil (fique atento aos juros).

Para os gastos diários com alimentação e passeios, uma média que costuma ser bem aceita por viajantes de vários perfis é levar de US$ 50 a US$ 75 por pessoa, por dia. Em Portugal, República Checa, Hungria e no Sudeste Asiático é bem provável que você gaste menos. Em Nova York, Paris, Rio de Janeiro e na Noruega, se não ficar atento, gasta-se mais. “O pessimista de hoje é o feliz de amanhã”, brinca Gabriel Britto.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bons sites para fazer uma estimativa de custos da viagem: mytravelcost.com e quantocustaviajar.com. Para ideias de como levar dinheiro ao exterior, vá em oesta.do/viadindin.

LEIA MAIS: Dólar x euro: qual moeda vale mais?