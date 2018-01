Compare e escolha o que é melhor para você

pontos são acumulados em voos da Gol

e parceiras (AirFrance, KLM, Qatar Airways e Delta Air

Lines) ou ao usar

serviços das empresas conveniadas.

A pontuação é válida por até três anos e pode ser convertida em passagens para destinos operados pela Gol e também em voos das

parceiras. Mais:

www.smiles.com.br.

Star Alliance:

Adria, Aegean, Air Canada, Air China, Air New Zealand, Ana, Austrian, Avianca, Brussels,

Continental

Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, Egyptair, LOT,

Lufthansa, SAS, Singapore

Airlines,

Mudanças na TAM:

a partir de junho, as regras do TAM Fidelidade serão alteradas. As mudanças programadas incluem novo período de resgate com até 360 dias de antecedência, três novos perfis de resgate (cada um com nova dinâmica de pontos necessários e assentos disponíveis), taxas para reembolso ou remarcação de passagens-prêmio variáveis e cobrados em dinheiro - e não mais em pontos. Também foram introduzidas novas regras para mudanças de categoria no programa. Foi criada a Vermelho Plus, que será introduzida entre as categorias Vermelho e Black. Todos os detalhes sobre o TAM Fidelidade podem ser conferidos em www.tamfidelidade.com.br/novidades. Como integrante do Grupo LATAM Airlines, a TAM informou que passará a fazer parte, assim como a LAN, da aliança One World a partir do segundo trimestre de 2014, quando deixará de fazer parte da Star Alliance.

South African

Airways, Spanair, Swiss, TACA,

TAM, TAP, THAI,

Turkish Airlines,

United Airlines e

US Airways.

One World: Air Berlin, American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN, Malaysia Airlines, Qantas, Royal Jordanian e S7 Airlines.

SkyTeam: Aeroflot, Aerolineas Argentinas, Aeromexico,

Air Europa, Air

France, Alitália,

China Airlines, China

Eastern, China

Southern,

TAM Fidelidade*: os pontos são acumulados em voos das aéreas da Star Alliance conforme milhas percorridas, tipo de tarifa e status do programa.

Também é

possível

transferir pontos acumulados em cartões de

crédito.

A pontuação é válida por

dois anos.

Em geral, os resgates mínimos exigem 10 mil pontos (por trecho nacional), mas promoções ao longo do ano permitem resgates em voos desde 3 mil pontos. Mais:

www.tam.com.br.

Czech Airlines,

Delta, Kenya

Airways, KLM,

Korean Air, MEA, Saudia, Tarom,

Vietnan Airlines

e Xiamen Air.

Azul - Tudo Azul:

o benefício são

créditos que equivalem em geral a 5% do valor pago pela passagem. Também dá para acumular créditos ao utilizar serviços