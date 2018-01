Competição à moda antiga no Palio de Siena Ninguém se arrisca a dizer exatamente quando o festival começou. Mas um detalhe simples assim não poderia tirar do Palio de Siena o título de principal comemoração da Toscana. Entre 2 de julho e 16 de agosto, cavaleiros com roupas medievais levam suas montarias à Piazza del Campo e protagonizam disputas de velocidade e valentia.