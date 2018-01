Compostela para a 3.ª Idade Como parte do programa Velhinho é a Mãe!, a Venturas e Aventuras (www.venturas.com.br) lançou um roteiro por Portugal e Espanha que inclui o Caminho de Santiago de Compostela. A aventura terá duração de 17 dias, com saída em 29 de agosto. Durante o percurso espanhol, um veículo será usado para dar apoio aos viajantes que quiserem percorrer a pé apenas alguns trechos da rota - estão programadas caminhadas de até 7 quilômetros por dia. Em Portugal, as visitas incluem Lisboa, Sintra, Cascais, Fátima, Coimbra, Batalha, Óbidos e Porto. A parte terrestre custa US$ 3.860 por pessoa, mais US$ 1.146 da passagem aérea.