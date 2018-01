Planejamento, eis a palavra-chave: compre um pouco de dólar por mês e use o cartão com parcimônia. O próximo passo é escapar das armadilhas turísticas e buscar endereços com preços realistas. Nós ajudamos.

PARIS

Lar das multimarcas Printemps e Galerias Lafayette, o Boulevard Haussmann é o mais democrático dos endereços comerciais de Paris, povoado de lojas com preços para vários bolsos. A nova coqueluche da cidade é a japonesa Uniqlo, com duas unidades, na Ópera e no Marais. “É tudo clássico, nada sazonal, sem modismos, e com bons tecidos. Está se tornando a queridinha da parisiense”, informa a brasileira Lina Hauteville, do site Conexão Paris, que mora há 32 anos na capital francesa.

A cerca de 40 minutos do centro, o outlet One Nation é do mesmo grupo das Galerias Lafayette. Tem site em português, cerca de 90 lojas para comprar artigos de luxo descontados – como casacos Burberry pela metade do preço – e transfer de ida e volta a partir da Ópera por 19 euros. Por fim, o brechó favorito de Lina é o Kiliwatch. Enorme, bem organizado e variadíssimo, tem “casacos fabulosos”, ela diz.

NOVA YORK

Ao encontrar – e comprar por US$ 29 – um exemplar da calça jeans Levi’s 501 exposto em uma vitrine feiosa na Canal Street, a avenida que faz a transição do Soho para Chinatown, esta repórter captou a essência das compras econômicas em Nova York. Basta se afastar alguns passos dos eixos mais concorridos que as pechinchas se multiplicam.

A superestimada Century 21 proporciona momentos estressantes nas unidades do World Trade Center (22 Cortlandt St.) e da Broadway (com a 66th St.). Requer paciência para suportar a bagunça interna e disposição para chegar na abertura das portas, antes das 8 horas, quando o caos é parcial e há mais chances de encontrar tamanhos e cores. Como alternativa, há uma unidade lá longe de Manhattan, em Bay Ridge, sul do Brooklyn, acessível pela linha R do metrô, sem outros turistas.

Os flea markets, ou mercados de pulgas, são uma instituição nova-iorquina, com arte, artesanato e roupas a preços atraentes. Há uma boa lista deles, com dias e horários, em oesta.do/pulgas-market. Como guia de grifes em promoção, use o site Racked, que lista descontos e bazares. Quanto aos eletrônicos, lembre-se que nos Estados Unidos os impostos são estaduais. Se sua viagem incluir múltiplos destinos, pesquise o mais vantajoso.

MIAMI

A brasileira Paula Laffront é consultora de compras nos Estados Unidos e tem em Miami um dos seus destinos favoritos. No roteiro econômico da consultora, nada de outlets.

A Burlington é a maior entre as lojas de departamentos e a preferida de Paula, com artigos para bebê e bolsas de marcas cobiçadas como Valentino e Dolce&Gabbana. A Ross tem unidades espalhadas por toda a cidade. “São lojas gigantescas e você encontra até Prada, mas precisa ter sorte e paciência para garimpar”, diz. Se o interesse é por artigos para a casa, vá à Marshalls, que vende panelas Le Creuset desde US$ 20. Para marcas de luxo, siga para a TJ Maxx, em Miami Beach.

LONDRES

“Costumo ir a Covent Garden, que tem quase as mesmas lojas da Regent Street e da Oxford Street, mas é mais calmo”, diz a jornalista brasileira Ana Gasston, que mora em Londres há 13 anos. A dica em um país de moeda tão valorizada em relação ao real é aproveitar os preços mais amigáveis das lojas de fast fashion, como H&M, Zara e Mango. “Na Mango de Oxford Street há um outlet no último andar”, conta. “Comprei duas saias e dois vestidos por menos de 40 libras.” A dinamarquesa Tiger é ótima para brinquedos, itens para a casa, papelaria e tranqueiras fofas e coloridas a preços baixos. Roupas e acessórios retrôs estão na Beyond Retro – pense em vestidinhos, saias mídi e macacões a partir de 30 libras. A TK Maxx tem coleções passadas de marcas variadas.

BUENOS AIRES

Morando em Buenos Aires há nove anos e criador do site Aires Buenos, com dicas para brasileiros, Túlio Bragança avisa logo que a Calle Florida, onde muitos turistas fazem compras, é má ideia. “Portenho mesmo raramente compra ali”, diz. E onde compram, então? “Os outlets da Villa Crespo são os preferidos para roupas e sapatos.” Com perfil similar de produtos e preços, o Distrito Arcos é um shopping de outlets com perfil moderninho e lojas em contêineres. Fica na Calle Paraguay, 4.979, perto da estação Palermo do metrô. Para peças de couro, continue no bairro: há três quadras de casas especializadas na Calle Murilo. “São lojas paradas no tempo, até feias, mas com os preços mais baixos.” E se for pagar em dinheiro vivo, pechinche. O desconto pode chegar a 30%.

Se quiser mergulhar nas compras populares de Buenos Aires, rume para o Bairro Once, vários quarteirões que lembram a 25 de Março paulistana. Para algo mais artístico, a Galeria Patio del Liceo (Avenida Santa Fe, 2.729) tem quadros, livros, decoração. “E a Monoblock, única loja autorizada a vender produtos do cartunista Liniers.”

