Compras chiques ao estilo turco

KAVITHA RAO / ISTAMBUL , THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

Nisantasi é o distrito de compras mais elegante de Istambul, assim como local de nascimento do ganhador do Prêmio Nobel, Orhan Pamuk. E a Abdi Ipekci Caddesi, sua rua mais glamourosa, tem um quê de personagem do escritor, exibindo um lado obscuro. Seu nome, por exemplo, homenageia o jornalista Abdi Ipekci, ali assassinado em 1979 por Mehmet Ali Agca, que mais tarde tentou matar o papa João Paulo II.

Hoje, porém, ela exibe em destaque outros nomes, agora do mundo da moda, como Prada, Cartier e Luis Vuitton. Nos últimos anos, os mais influentes designers locais se estabeleceram nas vielas da rua, com endereços perfeitos para clientes cansados dos típicos souvenirs turísticos.

Arzu Kaprol

O designer turco gosta de brincar com texturas e formas - uma blusa plissada e com sobreposição custa 750 liras (R$ 845). Seus fãs incluem celebridades como Meg Ryan e Gisele Bündchen.

Armaggan

O luxuoso empório tem sete andares de tecidos, joias e artesanatos. Caftans de seda com corantes naturais (desde 3 mil libras ou R$ 3.370) são presentes perfeitos.

Urart

A joalheria oferece versões modernas dos modelos da Anatólia em ouro, prata e diamante. Brincos de ouro com motivos bizantinos são particularmente cobiçados. Preços a partir de 250 liras (R$ 282).

Desa

Os moradores antenados frequentam a butique atrás de bolsas e sacolas de couro ao estilo Prada - mas com valores que são uma fração dos cobrados pela grife. Preços desde 150 liras (R$ 169).