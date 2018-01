Compras e uma bela vista no centro

Na London City, um dos únicos e mais novos shoppings é o One New Change (onenewchange.com), bem atrás da St. Paul's Cathedral. Lá estão as principais lojas de roupas e acessórios, de Topshop e H&M a Hugo Boss. Há outras opções, como os chocolates da Hotel Chocolat e os lindos souvenirs de Londres da Oliver Bonas.

Detalhe interessante é que o prédio, todo de vidro, é iluminado naturalmente e tem, bem no centro, um elevador panorâmico de onde se vê a St. Paul's Cathedral. Quando o segurança do local se aproximou, pensei que ia reclamar por eu estar fotografando. Mas ele só queria contar que do sexto andar tem-se uma vista maravilhosa da cidade. Claro que fui até lá conferir - e tive a chance de ouvir suspiros de admiração de visitantes que haviam acabado de chegar aqui.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

À esquerda da St. Paul's Cathedral estão alguns dos principais prédios e monumentos que decoram a margem do Rio Tâmisa: The Shard, Tate Modern, London Eye e as icônicas chaminés da Battersea Power Station. Do lado direito ficam o Old Bailey (Tribunal de Justiça) e as torres do Barbican Centre. O mosaico no piso do terraço é do artista russo Boris Anrep, que também criou o mosaico na entrada da National Gallery.

Há bancos para apreciar o pôr do sol atrás do gigantesco domo da catedral, um dos maiores do mundo com seus 111 metros de altura. Já os pufes da entrada são do bar Madison, todo de vidro, que oferece uma bela vista, mas cobra caro por isso: uma Coca-Cola, por exemplo, custa 3 libras (R$ 8,40).

Quem está disposto a gastar mais deve ir ao primeiro andar e experimentar os chefs britânicos mais famosos: Gordon Ramsay é responsável pelo lindíssimo Bread Street Kitchen, bem na frente do Barbecoa, endereço especializado em carnes criado por Jamie Oliver.

Para opções mais rápidas e baratas tente o Byron, que serve hambúrgueres e milk-shakes deliciosos, ou o Wasabi - você pode até levar uma porção de comida japonesa para o terraço.

* É jornalista, paulistana

e vive em Londres há 10 anos