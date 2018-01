Compras e vida noturna de Barreirinhas

Principal porta de entrada para os Lençóis Maranhenses, Barreirinhas tem um movimento considerável mesmo na baixa temporada. A Avenida Beira-Mar, no centro, enche aos fins de semana e o clima praiano do calçadão se completa com as mesinhas na calçada de bares e restaurantes.

A atmosfera fica ainda mais agradável ao som do cantor Marquinhos, figura carismática que cruzou nosso caminho mais de uma vez na cidade, tocando seu violão e embalando as noites com sua voz gostosa e repertório brasileiro variado.

Para as comprinhas, nada mais original do que as opções da Galeria Arte da Terra, também na Beira-Mar. Seus dois corredores de lojinhas oferecem, além dos tradicionais souvenirs, bolsas, objetos de papelaria e itens de decoração produzidos a partir da palha do buriti, fruto do qual os moradores não desperdiçam quase nada. Abre diariamente, a partir das 8 da manhã e fica até o movimento acabar.