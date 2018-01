Compras genuínas no coração de Dublin Drury Street, no coração de Dublin, está a apenas alguns quarteirões da Grafton, a principal avenida de compras da capital irlandesa. Ainda que menor que a vizinha mais conhecida, a Drury guarda uma atmosfera mais autêntica. No lugar das cadeias de marcas internacionais e congestionamento de turistas, menos pessoas e uma diversidade de butiques locais, instaladas em prédios baixos de tijolinhos, que vendem de artigos para casa a arte irlandesa. Um destino disputado por moradores que vêm de bairros tranquilos e sonolentos, distantes do agito do centro.