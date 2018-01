Compras: o que vale a pena levar da Tailândia

Apesar da força da simplicidade budista, a Tailândia também se revela em produtos típicos e no consumismo voraz. De jovens a idosos, moradores desfilam com celulares da geração mais recente, fones de ouvido enormes e monociclos elétricos, um tipo de equipamento de locomoção que exige equilíbrio. O principal point para comprar esses itens é o MBK, shopping dedicado à tecnologia e à moda. Comparado aos do Brasil, os preços são ótimos.

Modernidade à parte, persiste uma faceta mais tradicional. A feira de amuletos, próxima ao Grande Palácio, é uma joia rara em si, com banquinhas que vendem pequenos símbolos de argila e de metal, com imagens de Budas de milhares de templos do país todo.

Também não deixe de visitar o Pak Klong Tala, mercado de flores aberto 24 horas – e resista se puder à tentação de levar um maço de orquídeas para enfeitar o quarto do hotel.