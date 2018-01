Compras para todos os limites de cartão

A pé, desça a rua entre o Cassino de Monte Carlo e o Hotel de Paris, no sentido contrário dos carros. E depare-se com Prada, Hermès, Valentino, Gucci, uma ao lado da outra. Há poucas lojas neste trecho da Avenida de Monte Carlo, mas todas de alto luxo. Na Avenida Princesa Grace estão as concessionárias: Ferrari, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce e Mercedes. Para aquela comprinha básica.

Plebe

O Boulevard des Moulins tem de tudo. Uma ou outra loja descolada, antiquários, poucas grifes. E marcas compatíveis a bolsos de turistas não tão abastados, por assim dizer. As tradicionais lojinhas de bugigangas, no entanto, estão mais espalhadas nos centros turísticos, ao longo da orla e também no alto do morro, ao redor do Palácio. Já no centro comercial de Fontvieille tem até supermercado e McDonald's.