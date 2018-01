Comprinhas irresistíveis na área central

Modernos e descolados se encontram nas imediações da King St.. A região é repleta de bares, que ficam lotados no happy hour. Entre uns e outros, lojas bacanas como a Kinki Gerlink (kinkigerlinki.com.au) e seus vestidos com estampas divertidas e preços acima de AUD 90 (R$ 181). No mesmo estilo, a Bella Rosa (11 Jonson St.) faz a alegria das

alternativas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Algumas vielas escondem verdadeiros tesouros (especialmente para as mulheres), como a Sole Devotion (soledevotion.com), na Little Collins St.. A loja tem botas e sapatos de design incrível - caso você não adquira um par na hora, dá para comprar pela internet com entrega no Brasil.

Grifes internacionais de praxe se espalham ao longo da Collins St.: Dior, Bulgari, Armani... Marcas populares, como H&M e Zara, e lojas de departamento ficam na Bourke Street Mall.

Nela também está o Royal Arcade (royalarcade.com.au), galeria que funciona em um belíssimo prédio de 1869. Entre as lojas, me chamou a atenção a The Games Shop, tão ligada ao passado quanto o próprio edifício. Marionetes, casas de boneca, miniaturas: impossível não voltar a ser criança só de olhar a vitrine. /A.M.