Comprinhas vintage ao estilo Manhattan

Angel Street

angelthriftshop.org

Com vários endereços, é ótima por estar sempre com uma decoração diferente. Tente garantir lugar numa das disputadas vendas especiais para convidados. Achado: top Tracey Reese novo, com etiqueta, por US$ 40.

Housing Works

shophousingworks.com

Poucas lojas do gênero podem se dar ao luxo de fazer um tributo a Alexander McQueen. E esse é o caso da unidade da Housing que fica na 143 W. 17th Street. Achado: máscara vintage Christian Dior por US$ 40.

INA Designer Consignment

inanyc.com

Pioneira em vender roupas usadas de grife, muitas delas saídas dos closets de editoras de revistas de moda. Achado: a cobiçada bolsa modelo Birkin, da Hermès. O preço, US$ 8.500, se aproxima do cobrado nas lojas, mas você não terá de enfrentar a fila de espera para conseguir a sua.

Second Time Around

secondtimearound.net

Fica perto da INA, da qual é uma versão light, por assim dizer. Achado: vestido envelope de Diane von Furstenberg por US$ 78.

Chelsea Girl Couture

chelsea-girl.com

Modelos das décadas de 1920 a 1980, mas com look atual, graças ao bom gosto dos proprietários. Achado: antiga calça de montaria branca, de algodão, por US$ 150.

Bis Designer Resale

bisbiz.com

Toque a campainha para ter acesso à loja, que fica num iluminado segundo andar. Num canto, você vai encontrar sapatos de alto luxo. Achado: jaqueta Chanel por US$ 650.

Tatiana Designer Resale

212-755-7744

Distribuídas meio no improviso, as peças vão de ótimos ternos Burberry a itens de marcas desconhecidas. Achado: top Rag and Bone por US$ 60.

Michael''s: The Consignment Shop for Women

michaelsconsignment.com

Vende exclusivamente roupas de coleções recentes, à exceção, claro, de itens clássicos de designers como Emilio Pucci. Achado: bolsa Chloe Paddington por US$ 595.

Local Clothing

localclothingnyc.blogspot.com

Investe nas tendências - a atual é a moda étnica. Achado: túnica de batik por US$ 68. / COM NYT