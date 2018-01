Conexões: qual é o intervalo seguro entre voos?

Essa garantia, porém, não evita incômodos como o extravio de malas. Para diminuir o risco deste inconveniente, verifique o intervalo entre os voos antes de fechar negócio. Em voos nacionais, um intervalo de uma hora está de bom tamanho. Para a Europa, é mais seguro fechar conexões com intervalo a partir de duas horas. Já nos Estados Unidos, onde a imigração é mais detalhista e você precisa recolher e reembarcar as malas, e ainda passar por todos os controles de segurança, o intervalo sem estresse é de três horas.

Vamos estar em Paris e queremos dar um pulinho em Bruges. Qual é o melhor jeito de combinar os dois destinos? (Cibelli, São Paulo)

Se vocês forem apenas passar o dia, é melhor ir no sábado, quando há um trem direto, sem baldeação, que sai às 8h01 de Paris-Nord e chega às 10h36 a Bruges. A volta envolve uma baldeação em Bruxelas, mas a duração da viagem é a mesma. Se puderem passar duas noites, montem base em Ghent e visitem tanto Bruges quanto Bruxelas, que estão a 30 minutos de trem.

Vamos em julho para a Europa. Minha filha quer ir à Itália e à Grécia, eu quero incluir a Turquia. Existem cruzeiros? (Patricia, São Paulo)

Para visitar tantos países numa viagem só, os cruzeiros são ideais. Mas esteja consciente de que vocês terão apenas um gostinho de cada lugar, com oito horas de cada vez para passear em terra. A MSC tem um roteiro de 7 dias saindo de Istambul com destino a Dubrovnik (Croácia), Veneza e Bari (Itália), Katakolon (Grécia) e Izmir (Turquia) desde US$ 999 por pessoa em julho.