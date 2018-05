Confira 3 museus inusitados em São Petersburgo

Museu da Vodca

Foi o único lugar em que encontrei audioguia em português. Tratam-se de duas pequenas salas com objetos e histórias curiosas sobre a produção e o consumo de vodca no país. Uma delas é resumida nesta frase da época imperial: “Não bebam muito. Não bebam pouco. Bebam bastante”. Há um restaurante anexado ao museu com pratos típicos e uma bela carta de vodcas. Ingresso a partir de 200 rublos (R$ 11) – com degustação da bebida, custa 450 rublos (R$ 25); vodkamuseum.su/en.

Fabergé

Entre as 4 mil peças de seu acervo, a coleção mais preciosa é a dos nove ovos produzidos por Carl Fabergé entre 1885 e 1917, feitos de esmalte, metais e pedras preciosas. O primeiro foi encomendado por Alexandre III para presentear sua mulher, Maria Feodorovna. A czarina gostou tanto que outros 50 foram feitos para a família imperial. Com o tempo, eles se espalharam pelo mundo, mas, em 2004, o multimilionário russo Viktor Vekselberg adquiriu num leilão os que estão expostos ali. Ingressos: 450 rublos (R$ 25); fabergemuseum.ru.

Cruzador Aurora

Em outubro de 1917, o barco desobedeceu as ordens do czar Nicolau II, que proibiu a saída da embarcação de São Petersburgo, e deu o sinal para que os bolcheviques invadissem o Palácio de Inverno, iniciando a revolução socialista. Este é o principal motivo para o cruzador Aurora ter virado um patrimônio da cidade e, desde 1956, um museu sobre as águas. O cruzador carrega ainda em sua bagagem participações na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais. Entrada: 600 rublos (R$ 33). Mais: aurora.org.ru/eng/index.php.

