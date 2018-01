Confira 30 opções de hotéis pelo Brasil para passar o Natal

R$ 440 - No Lago Azul (0--19-3848-1001; www.redelagoazul.com.br), em Louveira (SP), 4 noites (24 a 28) com café.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

R$ 700 - 2 noites (24 a 26) na Pousada Piuval (0--65-3345-1338; www.pousadapiuval.com.br), em Poconé (MT), com refeições.

R$ 800 - 2 noites (23 a 25) no Avenida Charme (0--19-3482-7901; www.avenidacharmehotel.com.br), em Águas de São Pedro (SP), com refeições.

R$ 900 - No Paúba Beach Hotel (0--12-3865-6465; www.paubabeach.com.br), em São Sebastião (SP), 4 noites (21 a 25) com café.

R$ 1.000 - Na Pousada das Praias (0--12-3865-1474; www.pousadadaspraias.com.br), em São Sebastião (SP), 4 noites (24 a 28) com café.

R$ 1.020 - 3 noites (23 a 26) no São Francisco (0--12-3119-6135; www.hfsaofrancisco.com.br), em Cunha (SP), com refeições.

R$ 1.096 - 4 noites (22 a 26) no Rafain Palace (0800-645-3400; www.rafainpalace.com.br), em Foz do Iguaçu (PR), com café.

R$ 1.300 - No Casablanca (0800-16 -2002; www.hotelcasablanca.com.br), em Águas de Lindóia (SP), 5 noites (23 a 28). Com pensão completa.

R$ 1.396 - No Mendes Hotéis (0--11-5904-6200; www.mendeshoteis.com.br), em Santos (SP), 4 noites (22 a 26) com meia pensão.

R$ 1.400 - 5 noites (20 a 25) na Estalagem Quinta das Cachoeiras (0--14-3653-1854; www.estalagembrotas.com.br), em Brotas (SP), com café.

R$ 1.470 - Na Jacaúna (0--14-3653-8061; www.pousadajacauna.com.br), em Brotas (SP), 4 noites (21 a 25) com refeições.

R$ 1.538 - No Novotel São Bento do Sul (0--47-3634-1112; www.novotel.com.br), em São Bento do Sul (SC), 4 noites (24 a 28) com pensão completa.

R$ 1.560 - 4 noites (24 a 28) no Fazendão (0--11-3663-0464; www.hotelfazendao.com.br), em Santa Branca (SP), com pensão completa.

R$ 1.592 - 3 noites (23 a 26) no Serhs Natal (0800-702-2441; www.serhsnatalgrandhotel.com), em Natal (RN), com café.

R$ 1.630 - No Parador Santarém Marina (0--21-2172-1001; www.paradorsantarem.com.br), em Itaipava (RJ), 4 noites (24 a 28) com café.

R$ 1.650 - No Maison Joly (0--12-3896-1201; www.maisonjoly.com.br), em Ilhabela (SP), 3 noites (22 a 25), com café.

R$ 2.100 - No Maresias Beach Hotel (0--12-3891-7500; www.maresiashotel.com.br), em São Sebastião (SP), 5 noites (21 a 26) com meia pensão.

R$ 2.250 - 5 noites (23 a 28) no Pequena Suécia (0--24-3351-1275; www.pequenasuecia.com.br), em Penedo (RJ), com café.

R$ 2.384 - 4 noites (24 a 28) no Colina Verde (0--19-3481-9999; www.hotelcolinaverde.com.br/site08), em São Pedro (SP), com pensão completa.

R$ 2.480 - 5 noites (23 a 28) no Village Montana (0--11-4125-8399; www.villagemontana.com.br), em Socorro (SP), com pensão completa.

R$ 2.587 - No Casa Grande (0--13-3389-4000; www.casagrandehotel.com.br), no Guarujá (SP), 3 noites (23 a 26) com meia pensão.

R$ 2.692 - Na Fazenda Dona Carolina (0--11-4534-9100; www.donacarolina.com.br), em Itatiba (SP), 4 noites (21 a 25) com pensão completa.

R$ 2.800 - No Pitangueiras (0--15-3229-4300; www.hotelpitangueiras.com.br), em Sorocaba (SP), 4 noites (24 a 28) com refeições.

R$ 2.888 - No Itamambuca (0--12-3834-3000; www.itamambuca.com.br), em Ubatuba (SP), 5 noites (21 a 26) com café.

R$ 2.975 - 7 noites (20 a 27) no Cana Brava Resort (0--73-3269-8000; www.canabravaresort.com.br), em Ilhéus (BA), com meia pensão.

R$ 3.040 - 7 noites (21 a 28) no Porto Real (0800-282-6004; www.hotelportoreal.com.br), em Mangaratiba (RJ). Inclui meia pensão.

R$ 3.072 - 4 noites (22 a 26) no Vale Suíço (0--11-5031-3000; www.valesuico.com.br), em Itapeva (MG), com pensão completa.

R$ 3.114 - 5 noites (23 a 28) no Parque Balneário (0--13-3289-5700; www.parquebalneario.com.br), em Santos (SP), com café.

R$ 3.380 - No Toriba (0--12-3668-5000; www.toriba.com.br), em Campos do Jordão (SP), 5 noites (23 a 28) com pensão completa.

R$ 3.465 - No Aguativa Resort (0--43-3520-7000; www.aguativa.com.br), em Cornélio Procópio (PR), 5 noites (21 a 26) com refeições.