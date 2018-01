Confira 30 pacotes de hotéis para passar o Réveillon

R$ 440 - No Lago Azul (0--19-3848-1001; www.redelagoazul.com.br), em Louveira (SP), 4 noites (31 a 4) com café.

R$ 980 - 5 noites (27 a 1º) na Pousada do Sol (0--14-3653-2430; www.pousadadosol.com.br), em Brotas (SP), com café.

R$ 1.100 - No Hotel do Campanário (0--24-3351-1166; www.hoteldocampanario.com.br), em Penedo (RJ), 5 noites (30 a 4) com café.

R$ 1.500 - Na Pousada Moriá (0--24-3387-1505; www.pousadamoria.com.br), em Visconde de Mauá (RJ), 5 noites (30 a 4) com café.

Pelo mesmo preço, 4 noites (31 a 4) no Hotel do Girassol (0--24-3351-1237; www.girassolpenedo.com.br), em Penedo (RJ), com café.

R$ 1.680 - 4 noites (31 a 4) no Eduardo's Park Hotel (0-11-4158-3577; www.eduardoshotel.com.br), em Caucaia do Alto (SP). Com pensão completa.

R$ 1.895 - 5 noites (30 a 4) na Pousada Frangipani (0--14-3653-4851; www.frangipani.com.br), em Brotas (SP), com café.

R$ 1.928 - 4 noites (28 a 1º) no Mendes Hotéis (0--11-5904-6200; www.mendeshoteis.com.br), em Santos (SP), com meia pensão.

R$ 2.250 - 5 noites (30 a 4) na Pousada Terras Altas (0--24-3387-2132; www.pousadaterrasaltas.com.br), em Visconde de Mauá (RJ), com café.

R$ 2.400 - No 3 Pinheiros (0--24-2108-1000; www.3pinheiros.com.br), em Engenheiro Passos (RJ), 4 noites (31 a 4) com pensão completa.

R$ 2.550 - Na Pousada da Cachoeira (0--19-3899-1692; www.pousadadacachoeira.tur.br), em Monte Alegre do Sul (SP), 5 noites (30 a 4) com pensão completa.

R$ 2.799 - 5 noites (30 a 4) no Vale da Barra (0--11-4696-1524; www.hvb.com.br), em Salesópolis (SP), com pensão completa.

R$ 2.850 - 6 noites (26 a 1º) no Paúba Beach (0--12-3865-6465; www.paubabeach.com.br), em São Sebastião (SP), com café.

R$ 2.870 - 5 noites (30 a 4) no Itu Garden Spa (0--11-4013-0497; www.itugardenspa.com.br), em Itu (SP), com pensão completa.

R$ 2.950 - No Hotel Fazendão (0--11-3663-0464; www.hotelfazendao.com.br), em Santa Branca (SP), 5 noites (30 a 4) com pensão completa.

R$ 3.150 - 7 noites (26 a 2) no Portal do Equilibrium (0--12-3797-6800; www.portaldoequilibrium.com.br), em São Francisco Xavier (SP), com meia pensão.

R$ 3.325 - 5 noites (30 a 4) no Ronco do Bugio (0--11-8259-7788; www.roncodobugio.com.br), em Piedade (SP), com café.

R$ 3.400 - 4 noites (30 a 3) no Ibiquá Eco Resort (0800-771-1717; www.ibiqua.com.br), em Avaré (SP), com pensão completa.

R$ 4.500 - No Pequena Suécia (0--24-3351-1275; www.pequenasuecia.com.br), em Penedo (RJ), 5 noites (30 a 4) com café.

R$ 5.200 - 7 noites (28 a 4) no Maresias Beach (0--12-3891-7500; www.maresiashotel.com.br), em São Sebastião (SP), com meia pensão.

R$ 5.490 - 5 noites (28 a 2) no Rafain Palace (0800-645-3400; www.rafainpalace.com.br), em Foz do Iguaçu (PR), com pensão completa.

R$ 5.740 - No Ilha Splendor (0--12-3896-3346; www.ilhasplendor.com.br), em Ilhabela (SP), 7 noites (28 a 4) com café.

R$ 6.160 - 5 noites (30 a 4) no Barra Bonita (0800-702-1400; www.barrabonita.com.br), em Barra Bonita (SP), com pensão completa.

R$ 6.168 - No Itamambuca Eco Resort (0--12-3834-3000; www.itamambuca.com.br), em Ubatuba (SP), 7 noites (26 a 2) com café.

R$ 6.542 - No Sofitel Copacabana (0--21-2525-1232; www.sofitel.com.br), no Rio (RJ), 4 noites (28 a 1º) com café.

R$ 6.600 - 5 noites (30 a 4) no Porto Real (0800-282-6004; www.hotelportoreal.com.br), em Mangaratiba (RJ), com meia pensão.

R$ 6.950 - 5 noites (28 a 2) no Vale Suíço (0--11-5031-3000; www.valesuico.com.br), em Itapeva (MG), com refeições.

R$ 7.020 - Na Fazenda Siriúba (0--12-3896-1050; www.fazendasiriuba.com.br), 9 noites (26 a 4) com café.

R$ 8.000 - 4 noites (28 a 1º) no Casa Grande (0--13-3389-4000; www.casagrandehotel.com.br), no Guarujá (SP), com café.

R$ 9.750 - No Beach Hotel (0--12-3891-1500; www.beachhotel.com.br), em São Sebastião (SP), 7 noites (26 a 2) com meia pensão.