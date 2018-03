Confira 94 pacotes para viajar na Páscoa

Parque Itatiaia (RJ)

A operadora Climb propõe um feriado de Páscoa em um abrigo 2.224 metros acima do nível do mar, na Serra da Mantiqueira, sem luz elétrica, sinal de celular e internet. O refúgio de montanha recebe até oito pessoas em beliches e sacos de dormir. O roteiro inclui caminhadas guiadas pela região. São 3 noites, de 29 de março a 1º de abril, R$ 250 por pessoa. Alimentação a combinar. Não inclui transporte - é preciso ir de carro. Reservas: 11-99887-9384; diretoria@climb.tur.br.

São José do Barreiro (SP)

A operadora MW Trekking propões dois roteiros pela Serra da Bocaina, com 3 noites (29 de março a 1º de abril). O Aventura inclui caminhadas de 14 km até a Cachoeira da Anta; de 20 km até a Cachoeira do Bonito; e de 12 km até o Mirante do Príncipe. No roteiro Light, as caminhadas são todas de 10 km: até as Ruínas da Casa de Pedra; com banho na Cascata da Gruta; e na Mata Encantada. Desde R$ 690 por pessoa em hostel quádruplo. A hospedagem é na Pousada Recanto da Floresta. Não inclui transporte.

Paraty (RJ)

São 2 noites (30 de março a 1º de abril) no Saco do Mamanguá, em barraca dupla. Com pensão completa, trilhas, caiaque, aula, guia e seguro, por R$ 1.250 por pessoa. Da Pisa. Inclui transporte entre Paraty e o local do camping.

São Miguel do Gostoso (RN)

A calmaria do destino no Rio Grande do Norte custa R$ 1.276 por pessoa em quarto duplo, no hotel Enseada dos Mares, com café da manhã. São 4 noites, com saída em 29 de março, no pacote da Submarino Viagens. Inclui aéreo.

Poconé (MT)

A Pousada Piuval tem pacote de 2 noites em apartamento duplo por R$ 1.650 para duas pessoas, com pensão completa. Sem aéreo.

Serra do Cipó (MG)

A Ambiental tem roteiro de 3 noites (29 de março a 1º de abril) com hospedagem em pousada da rede Ecovip, traslados desde e para o aeroporto de Belo Horizonte, passeios guiados, aluguel de equipamentos de canoagem e refeições. Por R$ 1.749 por pessoa. Sem aéreo.

Petar (SP)

O parque de cavernas paulista é destino do pacote da Pisa, com saída em 29 de março e retorno em 1º de abril. São 3 noites a R$ 1.750 por pessoa, em apartamento triplo, com pensão completa, passeios, guias, seguro e taxas ambientais. Inclui transporte fretado de ida e volta a São Paulo.

Chapada dos Veadeiros (GO)

Com 3 noites em Alto Paraíso, café, refeição e lanche de trilha diários, mais passeios, o pacote da Ambiental tem saída em 29 de março e custa R$ 1.873 por pessoa. Inclui transfer de chegada e partida desde e para o aeroporto de Brasília. Sem aéreo.

Com saída em 28 de março, o pacote da Pisa tem 4 noites. Prevê translados de chegada e partida entre Brasília e Alto Paraíso, passeios, guias, meia pensão e lanches de trilha. R$ 2.120 por pessoa. Não inclui aéreo.

Delfinópolis (MG)

Por R$ 1.876 por pessoa, o roteiro da Filhos da Terra propõe 3 noites (29 de março a 1º de abril) entre as cachoeiras de Delfinópolis. Inclui refeições, seguro e passeios guiados.

Manaus (AM)

São 3 noites navegando pelo Rio Negro a partir de Manaus, a bordo do veleiro M/V Desafio. Com pensão completa e passeios (inclusive o arquipélago de Anavilhanas), R$ 2.090 por pessoa na Pisa, e R$ 3.971 com a Ambiental, em cabine externa. Saída em 29 de março. Não inclui aéreo.

Na embarcação de luxo Untamed Amazon, também a partir de Manaus são 3 noites pelo Rio Negro. Refeições preparadas por chef, bebidas, passeios, lavanderia e transfers de chegada e saída estão incluídos. Custa R$ 5.600 por pessoa em suíte dupla. Na Inspiration Travel. Sem aéreo.

Dourado (SP)

Por 3 noites (29 de março a 1º de abril), o Santa Clara Eco Resort cobra R$ 2.392,50 por pessoa em quarto duplo, com pensão completa, caiaque e stand up paddle (SUP). Sem transporte.

Ushuaia (Argentina)

Por R$ 3 mil, preço para dois adultos, são 3 noites (29 de março a 1º de abril) no hotel Arakur, com café da manhã, transfer para o centro de Ushuaia e trekking guiado pela reserva natural Cerro Alarkén. Não inclui aéreo.

Chapada dos Guimaráes (MT)

Em pacote de 3 noites com pensão completa, a estada no Malai Manso custa R$ 3.555 para dois adultos e duas crianças de até 11 anos. Sem aéreo.

Novo Airão (AM)

No hotel de selva Anavilhanas Jungle Lodge, 3 noites (29 de março a 1º de abril) a partir de R$ 3.760 por pessoa. Inclui transfer de ida e volta ao aeroporto de Manaus, pensão completa e dois passeios por dia. Sem aéreo.

Por R$ 8.500 para duas pessoas, 3 noites no Lodge Mirante do Gavião, de 29 de março a 1º de abril. Inclui três refeições diárias e passeios. Sem aéreo.

Itu (SP)

Na Fazenda Capoava, 3 noites custam R$ 4.353 para duas pessoas (de 29 de março a 1º de abril). Inclui pensão completa. Sem transporte.

Carmelo (Uruguai)

A cidadezinha fica a três horas de Montevidéu, às margens do Rio da Prata. O Carmelo Resort & Spa, de inspiração asiática, oferece 3 noites a US$ 1.650 (cerca de R$ 5.070) para duas pessoas, com café, bicicletas e aulas de ioga. À venda na Interpoint. Sem aéreo.

Penedo (RJ)

No programa Vivências, com duração de 4 noites (28 de março a 1º de abril), o hóspede do Rituaali tem direito a acompanhamento médico 24 horas, coaching de estilo de vida, programa diário de tratamentos e exercícios físicos. Custa R$ 5.444. Sem transporte.