Confira mais 10 roteiros de viagem para 2015

A chance de ver neve na Serra Catarinense ( oesta.do/destinosserracatarinense ) é quase certa durante o inverno. Ponto mais frio do Brasil, ali até as cachoeiras congelam. Rota dos tropeiros que seguiam do Rio Grande do Sul a São Paulo, a maior formação montanhosa do sul brasileiro reserva, além da beleza natural, muita história e tradição. Municípios como Urubici, Pomerode e Lages têm despertado a curiosidade dos viajantes. Este último é considerado berço do turismo rural e atrai muitos turistas aos seus hotéis, instalados em antigas fazendas. Um destino com muito a oferecer, mas que ainda não se popularizou.

OLÍMPIA, SÃO PAULO

A 430 km de São Paulo, a cidade no interior paulista se orgulha de ser considerada a "Capital do Folclore" e das mais de vinte piscinas de águas quentes do Clube Thermas dos Laranjeiras (guiathermas.com), que usa fonte mineral, aquecida pelas rochas submersas, e fica bem pertinho do centro. Vale dar uma passada pelo Museu de História e Folclore Maria Olímpia (oesta.do/museudefolclore), aberto de terça a domingo, e, se você estiver por lá no início de agosto, poderá conferir ainda o tradicional Festival do Folclore (folcloreolimpia.com.br), que em 2015 chega a sua 51ª edição e homenageará Pernambuco.