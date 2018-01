Confira o que vai rolar em agosto pelo mundo

3 - Folia caribenha

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sem Allah-la-ô, mas com festa na areia, o carnaval da ilha caribenha de Anguilla (a oeste de Porto Rico) celebra a emancipação em relação aos conquistadores britânicos. Segunda-feira é o grande dia; às 6 horas, parte da capital The Valley a parada de foliões atrás de trios elétricos, até a praia de Sandy Ground.

5 - Paz e amor no deserto

O pirado festival Burning Man começa no dia 30 a sua saga de arte, performances, autoexpressão e confraternização, até 7 de setembro em uma cidade erguida no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. O dia 5 aqui destacado, atenção, é o início da venda dos ingressos. Inclui coisas como centro filosófico, programa de lixo zero e a noite da queima, com esculturas, figuras humanas e artistas, tudo incendiado. Participar dessa espécie de Woodstock custa desde US$ 390.

7 - Edimburgo se diverte

O agitado calendário de verão na capital da Escócia tem no Fringe o seu ponto alto: são dezenas de números de música, dança, teatro, comédia e infantis, até o dia 31. A High Street e o Mound Precinct abrigam os espetáculos gratuitos; ingressos começam em 8 libras (R$ 18).

14 - Música e fogos

Jovens talentos executando música clássica à beira dos canais. Pode haver imagem mais idílica de Amsterdã? O Grachtenfestival tem 150 concertos (até 23), quase tudo gratuito. Em Haia começa o Festival Internacional de Fogos de Scheveningen (até 22).

15 - Cascata de camarão

Camarão é o ingrediente-tema do festival homônimo em Ilhabela, até o dia 30. Para esta 20ª edição, há 40 restaurantes confirmados. Metade deles monta postos no Boteco do Camarão, no centro, onde são servidos petiscos e há shows gratuitos de blues e jazz. Lista e preços dos pratos (no ano passado, de R$ 20 a R$ 70) serão divulgados: ilhabela.sp.gov.br.

21 - Banho de lua

O Parque Tarundu, em Campos do Jordão, promove a Cavalgada do Quarto Crescente. O passeio, a partir de R$ 300 por pessoa, com pizza e drinques, começa às 16h30, prevê ascensão dos 1.650 metros até os 1.950 metros de altitude e a Mantiqueira iluminada pela lua.

28 - Flores em Holambra

Maior exposição de flores do Brasil, a Expoflora vai até 27 de setembro, às sextas-feiras, sábados e domingos. Diariamente há parada de flores (16 horas) e chuva de pétalas (16h30). Holambra está a 140 quilômetros de São Paulo (R$ 38 por pessoa).

28 - Pluralidade de estilos

Vai para a Inglaterra, quer ouvir música eletrônica? Tem Creamfields em Liverpool, de 28 a 30, com The Chemical Brothers, Above & Beyond e grande elenco. Desde 85 libras (R$ 198). Prefere festa de rua? O supertradicional carnaval de Notting Hill ocorre de 29 a 31 apresentando, desde 1959, cores e valores caribenhos nas ruas do bairro de Londres.

30 - Sons de Jerusalém

Demonstrar e perpetuar paz, tolerância e igualdade é a proposta do Festival de Música Sacra de Jerusalém. Durante quatro dias, o palco montado no histórico Museu Torre de Davi, na cidadela de Jerusalém, recebe músicos de diversas orientações religiosas e reúne vários deles para combinações sonoras belas e incomuns.