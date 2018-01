Confira opções para navegar pelo País

Veja sugestões de pacotes para desbravar alguns rios do País: RIO NEGRO R$ 2.211: 4 noites (3 são no Amazon Clipper). Com aéreo e pensão completa no barco. Filhos da Terra: (0--11) 3171-2000 R$ 2.762: 4 noites com expedição fluvial. Inclui aéreo, passeios e pensão completa no barco. Venturas e Aventuras: (0--11) 3872-0362 R$ 2.896: 4 noites com expedição fluvial no Amazon Clipper. Inclui aéreo e pensão completa no barco. Freeway: (0--11) 5088-0999 R$ 5.510: 9 noites (7 no barco Awapé e 2 em Manaus) pelo Arquipélago de Anavilhanas. Inclui passeios, passagem aérea e pensão completa no barco. Cia Eco: (0--11) 5571-2525. RIO SOLIMÕES R$ 3.428: pacote de 3 noites no Iberostar Grand Amazon. Refeições e bilhete aéreo incluídos. Taks Tour: (0--11) 2821-8800 R$ 3.662: 3 noites do Iberostar Grand Amazon, com passagem aérea incluída e pensão completa a bordo. Visual: (0--11) 3235-2000 R$ 6.074: 7 noites no Iberostar Grand Amazon, pelos Rios Solimões e Negro. Todas as refeições e aéreo incluídos. Luxtravel: (0--11) 3017-5656 RIO TAPAJÓS R$ 15.901: 8 noites no Atakan Amazon, saindo de Belém (PA), com parada em Alter do Chão. Inclui tour ao encontro dos Rios Negro e Solimões, aéreo e pensão completa no barco. Climb: (0--11) 5052-6305 RIO SÃO FRANCISCO R$ 2.880: A próxima saída do Benjamin Guimarães será no revéillon, em 27 de dezembro. Cinco noites, com pensão completa. Sem aéreo. Paradiso Turismo: (0--11) 3258-4722.