Confira os pontos de venda e de retirada dos ingressos

Por enquanto, a venda será efetuada apenas em locais físicos. Confira os pontos de compra e de retirada dos ingressos, válidos a partir de 29 de maio, diariamente, das 9 às 18 horas:

Belo Horizonte. Boulevard Shopping - Av. dos Andradas, 3.000, Santa Efigênia.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fortaleza. Centro de Eventos do Ceará - Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz.

Recife. Shopping Recife - Rua Padre Carapuceiro, 777 (cobertura), Boa Viagem.

Rio de Janeiro. Av. das Américas, 5.300, Barra da Tijuca - também no Aeroporto do Galeão e no Windsor Hotel Guanabara.

Salvador. Shopping Iguatemi - Avenida Tancredo Neves, 148.

Brasília. Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Eixo Monumental, Lote 5, Ala Sul.