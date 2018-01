Conflito com a Síria não põe em risco áreas turísticas Tema recorrente nos noticiários internacionais na última semana, a violência travada entre a Turquia e a vizinha Síria pode causar dúvida no visitante com viagem agendada ao país. A melhor maneira de se manter atualizado em questões de segurança é acompanhar os alertas para viagens internacionais em sites como o americano travel.state.gov e fco.gov.uk, do Reino Unido. Até domingo (14), o primeiro não citava cidades turcas entre os destinos a serem evitados. Já o segundo listava três áreas do sudeste: Hakkari, Sirnak e Siirt, na fronteira com Síria e Iraque, além de Tunceli, mais ao centro. Istambul e a região de Capadócia, as mais procuradas por turistas, contudo, estão fora dos alertas.