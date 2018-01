Conforto integrado ao meio ambiente Entre os hotéis localizados logo na entrada do Parque Nacional Torres Del Paine, o Tierra Patagonia (tierrapatagonia.com) é a mais recente novidade, inaugurado no fim do ano passado. Propriedade irmã do Tierra Atacama, em São Pedro de Atacama, também no Chile, o hotel tem como proposta a integração à paisagem, construído com muita madeira de lenga e exibindo imensas janelas de vidro.