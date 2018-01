Confronto decisivo entre as colunas romanas do Coliseu Um Chuck Norris ainda jovem (tanto que nenhum fio da indefectível barba ruiva havia lhe apontado no rosto) tira e joga num canto a túnica do quimono branco. Do outro lado, é o físico esguio de Bruce Lee que emerge da roupa escura. O faixa preta de caratê e a lenda do kung fu alongam músculos e se preparam para o enfrentamento na cena decisiva de O Voo do Dragão (1972), entre colunas e paredes romanas erguidas no século 1º a.C.. Trata-se de nada menos que o Coliseu, em Roma, no papel de arena do confronto.