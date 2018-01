Conheça as 10 cidades mais hospitaleiras do Brasil

As cidades mais hospitaleiras do Brasil não são necessariamente as mais turísticas. Um levantamento feito pelo site de reserva de imóveis e quartos de temporadas Airbnb com base nas resenhas deixadas pelos internautas cadastrados no serviço concluiu, por exemplo, que Resende, no Estado do Rio de Janeiro, e a paulista São José dos Campos, ambas cidades com pouco apelo juntos aos viajantes, estão entre as 10 melhores anfitriãs do País.

A lista, claro, representa apenas a opinião dos turistas que usam o serviço do Airbnb. Mas não deixa de ser curiosa. Confira:

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

10. Caxias do Sul (RS)

A cidade gaúcha de colonização italiana é a 10ª entre as mais hospitaleiras do Brasil. Se hospedar em uma residência é boa opção para quem quer um contato mais próximo com os costumes gaúchos, já que boa parte da rede hoteleira tem um perfil mais de negócios, para atender executivos que visitam as indústrias na região. Dentre as atrações estão as vinícolas e a Estrada do Imigrante, com construções e restaurantes típicos. A Festa da Uva, que acontece a cada dois anos (e que seria realizada em 2018), foi adiada para 2019 por falta de verba.

9. São José dos Campos (SP)

Apenas uma cidade paulista figura entre as mais hospitaleiras do Brasil. Apesar de interiorana, São José dos Campos não é exatamente bucólica - tem cerca de 500 mil habitantes e cresceu por influência de indústrias e do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). Para relaxar, vá até o Parque Santos Dumont, que homenageia o famoso aviador.

8. Vitória (ES)

Os capital dos capixabas está na 8ª posição no ranking das cidades mais hospitaleiras. Vitória oferece aos turistas belas praias para relaxar à beira-mar e atrações históricas como o convento de Nossa Senhora da Penha e o centro histórico (Vitória foi fundada em 1551). Não deixe de provar o caranguejo, uma das especialidades locais.

7. Resende (RJ)

Outra que dificilmente é lembrada por turistas. A cidade é sede da Academia Militar das Agulhas Negras, que fica aberta para visitação. Próxima ao Parque Nacional de Itatiaia, é ponto de saída para diversos passeios em meio a mata, como trilhas e visitas a cachoeiras.

6. Florianópolis (SC)

Eis um destino turístico de verdade na lista. Os rankings internacionais não cansam de destacar a capital de Santa Catarina, que tem opções para vários gostos: praias para surfistas, para famílias, para quem quer agitação e para quem quer sossego. Tem ainda pontos históricos como a Fortaleza de São José e o Forte de São José da Ponta Grossa. Leia sobre passeios, gastronomia e atrações aqui.

5. Piumhi (MG)

No meio da serra da Canastra, tem a usina hidrelétrica de Furnas, que proporciona diversos passeios em sua barragem. O Parque Nacional da Serra da Canastra é outro ponto turístico importante, devido a nascente do Rio São Francisco. O queijo da Canastra garante a boa mesa.

4. Bento Gonçalves (RS)

A cidade gaúcha conquistou a 4ª posição tendo como atrativo sua boa mesa. Conhecida pelas vinícolas, o vinho produzido localmente é acompanhado por alguns clássicos que encantam os turistas como o galeto al primo canto (tradicional receita gaúcha).

3. Teresópolis (RJ)

Na região serrana do Rio de Janeiro, é conhecida pelo ecoturismo e o turismo de aventura. Os principais passeios estão no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, como o Pico do Dedo de Deus, um dos símbolos do estado do Rio. Além de ser um ótimo lugar para alpinistas e interessados em trilhas, é na cidade também que fica a Granja Comary, lar oficial da seleção brasileira de futebol.

2. Penha (SC)

Destino de milhares de brasileiros e estrangeiros todos os anos, o balneário catarinense é mais como endereço do principal parque temático do País, o Beto Carrero World. Entretanto, ao ficar hospedado em uma casa com um anfitrião local, o turista descobre também as belas praias da região, muitas delas intocadas. O concorrido Balneário Camboriú está ao lado.

1. São João del Rey (MG)

No topo da lista de cidades mais hospitaleiras do Brasil estão os mineiros de São João del Rey. A cidade, parte do roteiro histórico de Minas Gerais, oferece atrações como a Igreja de São Francisco de Assis e a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar.