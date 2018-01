Conheça o roteiro de festivais de cinema pelo mundo

Você sabe tudo sobre os últimos (e os próximos) lançamentos cinematográficos e troca qualquer programa por um bom filme? Já pensou em conciliar sua próxima viagem com um festival especializado? Quanto antes começar o planejamento, maior a chance de conseguir ingressos para as apresentações mais disputadas.

As próximas edições de Berlim e Cannes, os principais, estão previstas apenas para fevereiro e abril de 2012, mas, até lá, há muitos outros festivais que valem a visita. Quem sabe em um deles você não dá de cara com alguma estrela de Hollywood...

Veneza

www.labiennale.org

Começa nesta quarta-feira, 31, a 68ª edição do Festival Internacional de Filmes de Veneza, o mais antigo - e um dos mais charmosos - do mundo. Entre um passeio de gôndola pelos canais e uma sessão de fotos da Praça São Marco, dá para conferir uma das 75 estreias. Entre elas, de The Ides of March e A Dangerous Method, os novos filmes de George Clooney e David Cronenberg, respectivamente.

Toronto

www.tiff.net/thefestival

Figurões como Brad Pitt e Luc Besson lançarão seus trabalhos - Moneyball e The Lady - no Festival de Toronto, que entre 8 e 18 de setembro espera reunir mais de 500 mil cinéfilos para prestigiar 312 filmes. Só o fato de o diretor Fernando Meirelles ter escolhido a cidade para lançar 360, produção com Anthony Hopkins e Jude Law, já dá uma ideia da importância deste que é chamado de "o festival dos festivais" por reunir destaques das principais premiações do mundo.

Rio de Janeiro

www.festivaldorio.com.br

Se a sua praia é cinema, a capital fluminense oferece, de 16 a 18 de outubro, mais de 1.200 sessões para você se esbaldar. O maior evento de filmes da América Latina trará mais de 300 filmes, com 24 curtas de diferentes países. E no tempo livre você ainda pode curtir as areias de Ipanema, os restaurantes de Santa Teresa, os bares da Lapa...

Londres

www.bfi.org.uk

O London Film Festival (este ano, de 12 a 27 de outubro) começou em 1956, quando um grupo de críticos de cinema resolveu que, se Cannes e Veneza tinham suas mostras, Londres também precisava de uma. A meta era exibir filmes do mundo todo que não iam para os cinemas britânicos. A primeira leva contou com 15 títulos de diretores como Luchino Visconti e Akira Kurosawa - este ano, mais de 200 longas estão inscritos. Todas as apresentações são precedidas de debates com produtores, atores e até dublês.

Park City

www.sundance.org/festival

Sundance, o maior festival alternativo do mundo ocorre na estação de esqui de Park City, no Estado americano de Utah, entre 19 e 29 de janeiro. A quantidade de filmes inscritos impressiona: 9 mil para a próxima edição, mas apenas 205 serão exibidos. Idealizado em 1981 pelo ator e diretor Robert Redford, o festival foi responsável por apresentar ao grande público filmes inovadores das últimas duas décadas, como Sexo, Mentiras e Videotape, de Steven Soderbergh, e Cães de Aluguel, de Quentin Tarantino.

Eventos menores buscam público especializado

Longe dos holofotes, festivais menores, voltados a públicos especializados, reúnem uma legião de fãs. Para quem encara Freddy Kruger ou a Bruxa de Blair como uma agradável diversão, o Terror Film Festival (www.terrorfilmfestival2.com) vale um bate-volta a partir de Nova York. Realizado entre os dias 27 e 29 de outubro em Malvern, a duas horas da Grande Maçã, o evento terá a presença de diretores e atores. E muito ketchup, claro.

Símbolo de diversidade, Barcelona recebe o International Gay & Lesbian Film Festival (www.barcelonafilmfestival.org) de 27 de outubro a 6 de novembro e deve reunir 12 mil pessoas.

Em Antibes, no sul da França, o Underwater World Festival (www.underwater-festival.com) exibe, entre 26 e 30 de outubro, as melhores imagens subaquáticas. Quer inspiração melhor para aproveitar as águas azuis do balneário para um mergulho ali mesmo?

Destinado a professores, o Techfilm (www.emtech.cvut.cz) tem 40 anos de tradição na exibição de filmes sobre ciência, tecnologia e arte. De 12 a 15 de setembro, em Praga, na República Checa, são apresentados os últimos lançamentos de produtos audiovisuais para melhorar o aprendizado em escolas e universidades.