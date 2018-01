Conheça os benefícios turísticos do seu cartão

O cartão de crédito que você leva no bolso pode dar uma boa ajuda em uma viagem – do seguro do carro alugado à bagagem extraviada –, com benefícios que você nem imagina que estejam incluídos no pacote de serviços. E sem custo extra.

Consultamos as operadoras Visa (0800-891-3679), MasterCard (0800-047-4465) e Elo (cartaoelo.com.br/canais-de-contato ou faleelo@cartaoelo.com.br). Aviso: clientes das categorias superiores têm mais facilidades.

“Esses seguros têm os custos diluídos nas anuidades. Quando a administradora oferece o serviço, o consumidor deve solicitar a apólice para se certificar que de fato terá a prestação de serviço”, alerta o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec). Conheça as principais coberturas – e sempre consulte o serviço de atendimento ao cliente antes de viajar.

1. Bagagem extraviada

Há cartões de crédito que oferecem reembolso por extravio das malas – os valores dependem de cada contrato. A partir de 4 horas de atraso na entrega da bagagem é possível receber de volta gastos emergenciais e até indenização por sumiço definitivo. Visa e Elo oferecem o serviço para as duas categorias superiores, e MasterCard, apenas para a Black.

2. Perda de documentos

Sempre comunique a perda dos documentos à Embaixada ou consulado do Brasil mais próximo, mesmo que não precise dos documentos desaparecidos para voltar ao País. Clientes Visa têm auxílio 24 horas por telefone e concierge para as categorias Infinite e Platinum. MasterCard oferece assistente de viagens 24 horas para clientes Platinum e Black.

3. Roubo no exterior

​As categorias Infinite e Platinum da Visa têm proteção de compra, que garante ressarcimento do valor gasto caso o produto adquirido com o cartão de crédito seja roubado ou danificado em um prazo de até 45 dias. Clientes MasterCard Black recebem de volta o dinheiro roubado em caso de assalto durante ou logo após o uso do caixa eletrônico.

4. Aluguel de carro

Um dos mais vantajosos – e ignorados – benefícios dos cartões de crédito é o seguro para o carro alugado que pode estar embutido no seu pacote de benefícios, sem custo extra. Na Visa, vale para clientes Gold, Infinite e Platinum; na MasterCard, para Platinum e Black. Sempre consulte antes da viagem; a vantagem é poder dispensar as apólices que cobrem danos ao veículo e aos passageiros oferecidas pelas próprias locadoras. Atenção a uma pegadinha: nas duas bandeiras, o seguro que cobre danos a terceiros não está incluído.

5. Emergência de saúde

O seguro viagem que inclui coberturas de saúde está incluído nos cartões Elo Nanquim e Grafite e MasterCard Platinum e Black, desde que a compra dos bilhetes aéreos tenha sido feita com o cartão de crédito. A Visa tem a cobertura de saúde apenas para a categoria Platinum, estendida ao cônjuge e filhos de até 23 anos. Consulte os valores cobertos antes de viajar.

6. Bloqueado ou perdido

Em caso de perda ou de cartão bloqueado durante uma viagem ao exterior, MasterCard e Visa permitem pedir um novo cartão ainda durante a viagem – que leva alguns dias para ser entregue no endereço indicado pelo cliente – e fazer saques emergenciais até um valor limitado definido pelo banco emissor do cartão.

7. Voo atrasado ou cancelado

Para voos comprados no Brasil, a companhia aérea deve fornecer acomodação e alimentação a partir de 4 horas de atraso. Portadores dos cartões MasterCard Black, Visa Infinite e Visa Platinum dispõem ainda de um valor para gastos emergenciais com comida e hospedagem, que dependem do contrato de cada cliente, desde que pagos com o cartão de crédito. Guarde as notas e peça ressarcimento.