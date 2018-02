Conheça os monumentos e museus de Bolonha

Museu Cívico Arqueológico

Mantém uma das coleções arqueológicas mais importantes de toda a Itália. Há relíquias etruscas e também do período romano. O museu, que foi inaugurado em 1881, ocupa um palácio construído no século 15. Se for durante a semana, vá cedo, porque o museu abre às 9h e fecha às 15h. Aos sábados e domingos, funciona das 10h até as 18h30. Custa 5 euros: museibologna.it/archeologico.

Le Due Torri

“A torre medieval inclinada mais alta do mundo”, como é apresentada, é um dos passeios mais incríveis em Bolonha. Prepare-se para subir a pé os 498 degraus até a altura de 97 metros – e admirar uma vista incrível. A torre foi construída no começo do século 12. O ingresso custa 5 euros; abre das 9h30 até 19h30 (março a novembro) ou até 17h45 (novembro a fevereiro): duetorribologna.com.

Mambo

Um dos principais museus de arte moderna e contemporânea da Itália, o Mambo traz uma perspectiva da história do país a partir da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Além das coleções permanentes, recebe exposições itinerantes. Entrada a 6 euros. Fecha às segundas-feiras. Terça a quinta e domingo, das 10h às 19h; sextas e sábados, até as 20h: mambo-bologna.org.

