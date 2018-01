Conheça os outros transatlânticos

Empress - O rei dos minicruzeiros

O navio da Pullmantur é o que tem mais opções de saídas para se fazer uma viagem mais rápida. Só em rotas de até cinco noites, o navio oferece 29 datas. As cidades de partida desse tipo de cruzeiro são Santos (SP), Rio de Janeiro, Salvador, Itajaí (SC) e Recife. O Empress comporta até 1.877 hóspedes e tem parede de escalada e restaurante de culinária oriental, o Wu Fusion.

Roteiro mais barato: R$ 872

– quatro noites, partida em 8 de

dezembro de Santos (SP) e paradas em Ilhabela (SP) e Búzios (RJ)

Costa Favolosa e Fascinosa - Os gêmeos

Os dois navios são quase idênticos, em número de cabines e equipamentos a bordo. A dupla conta com quatro piscinas (duas de teto retrátil) e cinco jacuzzis. As diferenças ficam por conta da decoração e dos roteiros. O Favolosa visita Rio de Janeiro, Ilhabela (SP), Angra dos Reis e Búzios (RJ), Buenos Aires e Punta del Este (Uruguai). Já o Fascinosa passa por esses destinos, mas também tem rotas que incluem Santos (SP), Porto Belo (SC) e Salvador.

Roteiro mais barato no Favolosa: R$ 2.199 – oito noites, saída do Rio de Janeiro em 18 de janeiro e paradasem Ilhabela, Punta del Este,Buenos Aires e Angra dos Reis

Roteiro mais barato no Fascinosa: R$ 994 – três noites, partida de Santos em 18 de dezembro e escalas em Porto Belo e Ilhabela

MSC Orchestra - Uma porção de possibilidades

O navio fará viagens de até 9 noites noites pela América do Sul. Há várias rotas saindo de Santos, passando por Búzios (RJ), Ubatuba e Ilhabela (SP); além de Maceió (AL), Salvador e Ilhéus (BA). E opções partindo do Rio de Janeiro, incluindo Buenos Aires (Argentina), Punta del Este (Uruguai), Ilhabela (SP), Búzios (RJ) e Salvador e Ilhéus (BA). No Réveillon, o navio parte do Rio, rumo aos Nordeste, passando por Búzios, Ilha Grande/Angra dos Reis, Copacabacana (RJ) e Salvador. Tem 1.275 cabines, três piscinas e quatro jacuzzis.

Roteiro mais barato:

US$ 299,25 + taxas, por pessoa – três noites, saída em 9 de dezembro, do Rio de Janeiro (RJ), e paradas em Búzios (RJ) e Ubatuba (SP).

Sovereign - O que tem a maior cabine

Com capacidade para abrigar até 2.733 passageiros, o navio da Pullmantur passa por Rio de Janeiro e Búzios (RJ), Santos (SP), Salvador e Ilhéus (BA) e Maceió. Sua suíte Royal com varanda é a maior da próxima temporada e acomoda até quatro pessoas. O espaço de 62,24 metros quadrados possui um dormitório independente e uma sala de estar. No transatlântico, os hóspedes encontram duas piscinas, spa, salão de beleza e academia.

Roteiro mais barato: R$ 1.097 – seis noites, partida do Rio de Janeiro em 14 de dezembro e visita a Ilhéus e Salvador

Ibero Grand Celebration - O pequeno portenho

De menor porte, com 224 metros de comprimento, o transatlântico possui apenas 747 cabines. Seus embarques serão feitos exclusivamente em Buenos Aires, e o navio passará pelos portos de Montevidéu e Punta del Este (Uruguai), Porto Belo (SC), Ilhabela (SP) e Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Búzios (SP). Os hóspedes têm à disposição quatro restaurantes, três bares, três jacuzzis e três piscinas (duas de adulto e uma infantil).

Roteiro mais barato: R$ 859

– três noites, partida de Buenos

Aires em 8 de dezembro e visita

a Punta Del Este

MSC Magnífica - O 'gran hermano'

Com saída sempre de Santos (SP), o navio só vai navegar pelos nossos vizinhos. As cidades visitadas são Montevidéu e Punta del Este (Uruguai) e Buenos Aires. Das 1.259 cabines do MSC Magnifica, 80% são externas com varanda. A embarcação conta com três piscinas (uma de teto retrátil), seis jacuzzis, cinco restaurantes, spa, cinema 4D e teatro para cerca de 1.200 pessoas.

Roteiro mais barato:

US$ 755,65 – seis noites, saída de Santos em 16 de dezembro e escalas em Buenos Aires e Montevidéu e Punta del Este

MSC Poesia - O estreante

O navio vem pela primeira vez à América do Sul. Como o Grand Celebretion, ele tem todas as suas partidas de Buenos Aires. As rotas seguem por Rio de Janeiro, Búzios e Ilha Grande/Angra dos Reis (RJ), Ilhabela (SP) e Montevidéu e Punta del Este (Uruguai). A embarcação possui 1.275 cabines, três piscinas, quatro jacuzzis, spa e quatro restaurantes (um de comida japonesa).

Roteiro mais barato:

US$ 1.079,10 – oito noites,embarque em Buenos Aires em 8 de dezembro e paradas em Punta del Este, Ilhabela e Rio de Janeiro e Ilha Grande/Angra dos Reis

Zenith - O pequeno da turma

O transatlântico da Pullmantur é o menor da temporada, com 207 metros de comprimento e 29 metros de largura. O Zenith também é a embarcação que recebe menos passageiros: 1.828. Suas 47.413 toneladas representam pouco mais de 30% do peso do gigante MSC Preziosa, com 139.400 toneladas. Os passageiros dispõem de dois restaurantes, duas piscinas (uma infantil), spa, cassino e teatro.

Roteiro mais barato: R$ 1.084 – quatro noites, com embarque em Santos (SP) em 21 de março e paradas em Ilhabela (SP) e Búzios (RJ)

Splendour of the Seas - O veterano

O navio da Royal Caribbean é o mais conhecido dos brasileiros: veio pela primeira vez em 2000. Agora, o Splendour traz o Barbie Premium Experience, programa com uma série de atividades relacionadas à boneca, além de cabines decoradas com o tema. Os roteiros incluem Santos e Ilhabela (SP), Rio de Janeiro, Cabo Frio, Búzios e Ilha Grande (RJ), Salvador e Ilhéus (BA), Montevidéu e Punta del Este (Uruguai) e Buenos Aires.

Roteiro mais barato: R$ 858 – cinco noites com saída em 23 de março, de Santos, passando por Búzios, Ilha Grande e Ilhabela