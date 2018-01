Conheça os parques de Orlando e escolha os seus favoritos

UNIVERSAL ORLANDO RESORT

Universal Studios Florida: o cinema é a inspiração que dá o tom das atrações do parque, com grande apelo para jovens e adultos. Os brinquedos mais concorridos são os simuladores (Transformers, Meu Malvado Favorito, Simpsons, A Vingança da Múmia) e a montanha-russa Rock-it, na qual você escolhe a trilha sonora da sua viagem. Para os menores há playground, E.T. e os alienígenas de Homens de Preto. No ano passado foi inaugurado o Beco Diagonal, segunda área dedicada ao bruxo Harry Potter nos domínios da Universal, com o simulador Fuga de Gringotes e o trem Expresso de Hogwarts, que leva ao segundo parque do grupo.

Islands of Adventure: o Expresso de Hogwarts deixa os visitantes na vila de Hogsmeade, parte mais antiga dedicada a Harry Potter. Fica lá o Castelo de Hogwarts, o simulador A Jornada Proibida e os carrinhos que vendem a cerveja amanteigada, agora também em versão quente. O, parque, para o mesmo público que o Universal Studios, abriga o simulador do Homem-Aranha, um passeio pelos domínios de Jurassic Park e a montanha-russa do Incrível Hulk.

WALT DISNEY WORLD

Magic Kingdom: o parque-símbolo da Disney é o lugar dos personagens clássicos da marca, com muita princesa e os donos da casa, Mickey e Minnie. As atrações são para crianças e quem busca brinquedos tranquilos. Muitos aficionados por Orlando defendem que o Magic Kingdom é o parque indispensável e deve ser o primeiro; a vista do Castelo da Cinderela teria o poder de fazer você entrar em “modo férias”. Site: oesta.do/magickingdom1.

Epcot: enorme, é uma espécie de festa das nações. Tem pavilhões dedicados a Canadá, Alemanha, China, França, Itália, Japão, México, Marrocos e Noruega. Viagens espaciais, a evolução das espécies, previsões de futuro e carros são temas no parque. Site: oesta.do/epcotvia.

Hollywood Studios: é o parque dedicado ao show biz na frente e atrás das câmeras, com direito a demonstração de como são gravadas cenas de ação. A lista de personagens famosos inclui a banda Aerosmith (em uma das montanhas-russas mais legais da cidade), Buzz Lightyear (de Toy Story), Relâmpago McQueen (de Carros) e Star Wars: oesta.do/hollystudios.

Animal Kingdom: dedicado aos animais, como diz o nome (oesta.do/ankingdom). Pré-adolescentes devem gostar da pegada científica de atrações como o Kilimanjaro Safári, por uma reprodução de savana, a montanha-russa Expedition Everest, e a pré-histórica Trilha dos Cretáceos. Rei Leão e Nemo estão no parque.

SEAWORLD

Sea World: Antarctica: Empire of the Penguim, traz 250 pinguins da Antártida para a Flórida. Esse é o foco do parque: promover o contato entre o público e animais cujo hábitat é ligado ao oceano. Não sem muitas controvérsias nos últimos tempos. Os administradores afirmam que cuidam do bem-estar dos bichos: oesta.do/seaworldo.

Discovery Cove: o nado com golfinhos é a principal atração do parque, que funciona em sistema que inclui refeições e equipamentos durante o dia. É possível nadar com arraias e observar peixes: discoverycove.com.

