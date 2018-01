Conheça roteiros de viagem para buscar tornados nos EUA

Forma ideal. Funil clicado em Simla, no Colorado

É um roteiro para caçadores no qual a presa pode, a qualquer momento, virar o jogo e assumir o papel de predador. O alvo não é nenhum animal, mas pode se tornar perigoso e até mesmo mortal. Encarar a beleza e o poder extremo da natureza é a proposta de pacotes turísticos dedicados a perseguir tornados pela região central dos Estados Unidos.

Apesar de pouco conhecido da grande massa de viajantes, esse tipo de roteiro é relativamente comum nos Estados Unidos. Turistas brasileiros – de perfil bastante específico, vale destacar – começam agora a descobrir que é possível perseguir tornados na companhia de especialistas no tema.

Em busca da imagem perfeita, no ano passado o fotógrafo mineiro Cristiano Xavier encarou seis dias de procura pelos tornados em território americano. Em carro equipado com radar, barômetro e aplicativos do governo atualizados a cada 5 minutos, chegou a avistar 15 tornados em menos de uma hora, no Estado do Colorado. Conseguiu fotografar oito. A aventura incluiu chuva de pedras de granizo do tamanho de bolas de sinuca – uma delas quebrou o vidro traseiro do carro.

“Seus cabelos estão em pé, uma adrenalina absurda”, conta o fotógrafo brasileiro. “É um fenômeno maravilhoso, mas existe risco, só é um sucesso quando você consegue voltar em segurança.”

Segurança é um dos aspectos críticos do, digamos, passeio. “Os guias procuram estar sempre atrás da tempestade, nunca no caminho dela”, lembra Xavier. O mesmo aplicativo que dava acesso às informações climatológicas do governo também enviava dados sobre a posição geográfica da expedição.

De volta ao Brasil, Xavier criou um tour para fotógrafos de natureza caçarem cliques dos tornados americanos. Proprietário da agência One Lapse, ele levará turistas para, a partir de Denver, no Colorado, percorrerem a área conhecida como “corredor dos tornados”, que vai da Dakota do Norte até o Texas e do Colorado até Iowa. O pacote de nove noites vai de 25 de junho a 3 de julho, e a saída só ocorre com um grupo mínimo de dez pessoas.

Caminhos indefinidos. Uma das características das expedições em busca dos tornados é que elas não têm roteiro definido. Dentro do perímetro do tal “corredor dos tornados”, todo caminho apontado pelas previsões meteorológicas e pelo faro e experiência dos guias é válido. A rotina muda ao sabor da tempestade e pode incluir monotonia, longos deslocamentos a bordo de vans e jipes e noites dormidas em hotéis de beira de estrada e cidadezinhas muito simples. É comum dormir pouco e acordar muito cedo. Fora as caçadas, comida regional e os atrativos possíveis, no tempo que sobrar.

A experiência de guias que conheçam a região e suas condições climáticas é fundamental também pelas próprias características dos tornados. “Como são sistemas muito severos, podem matar pessoas que não conheçam esse tipo de fenômeno”, diz o meteorologista da Climatempo César Soares.

Além de fascinantes, são difíceis de prever e têm curtíssima duração: apenas alguns minutos. Modelos meteorológicos não trabalham na escala do fenômeno, explica Soares. “O que fazemos é estimar as condições favoráveis para a ocorrência.” A primavera no Hemisfério Norte é a época de mais ocorrência dos tornados, devido ao choque das massas de ar secas e frias do norte e as quentes e úmidas do sul, do Golfo do México. O fim de tarde é o horário mais propício.

Caçadores de tornados profissionais costumam ser os primeiros a chegar para oferecer socorro, água e alimentos às cidades e populações atingidas por eles. São casos em que até os turistas podem ser chamados a ajudar. Em 2013, o comediante Maurício Meirelles esteve em Oklahoma fazendo reportagens para um programa de TV logo após um poderoso tornado devastar a cidade de Moore. “Entrevistei uma mulher que estava na cozinha quando tocou o alarme (alerta de tornados) e só teve tempo de descer ao porão”, lembra. “Quarenta segundos depois, quando voltou, nada tinha restado.”

De brigadeiro. Mas as alegrias no caminho também são muitas. Ainda que nem toda supercélula, como são chamados os encontros das massas fria e quente, vire tornado de fato – o que só ocorre quando há o funil gigante que toca o chão –, muitas outras belezas aguardam os visitantes nos céus do “corredor”.

“Esta época do ano reúne uma série de condições de luz e dramaticidade propícias para fotografar”, diz o fotógrafo Cristiano Xavier. “Pode haver arco-íris, relâmpago, pôr do sol, supercélulas e, no máximo, um tornado.” Afinal, toda caçada tem seu prêmio.